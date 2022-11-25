«Сочи» — ЦСКА : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Сочи» — ЦСКА , который состоится 26 ноября 2022 года

«Сочи»

«Сочи» окончательно утратил все шансы побороться за выход из группы и с двумя пунктами занимает четвертое место, выше которого не поднимется. Команда провела не лучшую половину сезона и во время перерыва у тренерского состава и футболистов будет возможность исправить ошибки. Встреча с ЦСКА выглядит для хозяев скорее формальностью и вряд ли пройдет при больших скоростях.

22 ноября «Сочи» обыграл «Торпедо» в кубке России (2:1 по пен.), а 13 числа оказался сильнее «Химок» на выезде в РПЛ (2:0).

ЦСКА

Армейцы проиграли в прошлом туре, но набрали одно очко согласно регламенту турнира и таким образом занимают второе место с 10 баллами, отставая от «Урала» на один пункт. Коллектив вероятнее всего, продолжит выступление в плей-офф, но окончательно закрепить этот результат поможет как минимум ничья в игре с аутсайдером. Встреча не носит большой турнирной нагрузки, но будет достаточно интересной для тренерских штабов команд.

22 ноября ЦСКА проиграл в кубке «Уралу» (0:1 по пен.), а 13 числа уступил на выезде московскому «Динамо» (1:2) в чемпионате России.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сочи» – 3.2

Ничья – 3.6

Победит ЦСКА – 2.2

Статистика

ЦСКА выиграл только один матч из последних восьми во всех турнирах

выиграл только один матч из последних восьми во всех турнирах Четыре из пяти домашних матчей «Сочи» завершились исходом «обе забьют»

ЦСКА выиграл три из пяти последних матчей с «Сочи»

выиграл три из пяти последних матчей с «Сочи» Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Матч достаточно непредсказуем с турнирной точки зрения, так как команды не имеют серьезной турнирной мотивации. Прогнозируем интересный и результативный футбол.