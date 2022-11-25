«Сочи» — ЦСКА : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Сочи» — ЦСКА, который состоится 26 ноября 2022 года
«Сочи»
«Сочи» окончательно утратил все шансы побороться за выход из группы и с двумя пунктами занимает четвертое место, выше которого не поднимется. Команда провела не лучшую половину сезона и во время перерыва у тренерского состава и футболистов будет возможность исправить ошибки. Встреча с ЦСКА выглядит для хозяев скорее формальностью и вряд ли пройдет при больших скоростях.
22 ноября «Сочи» обыграл «Торпедо» в кубке России (2:1 по пен.), а 13 числа оказался сильнее «Химок» на выезде в РПЛ (2:0).
ЦСКА
Армейцы проиграли в прошлом туре, но набрали одно очко согласно регламенту турнира и таким образом занимают второе место с 10 баллами, отставая от «Урала» на один пункт. Коллектив вероятнее всего, продолжит выступление в плей-офф, но окончательно закрепить этот результат поможет как минимум ничья в игре с аутсайдером. Встреча не носит большой турнирной нагрузки, но будет достаточно интересной для тренерских штабов команд.
22 ноября ЦСКА проиграл в кубке «Уралу» (0:1 по пен.), а 13 числа уступил на выезде московскому «Динамо» (1:2) в чемпионате России.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Сочи» – 3.2
- Ничья – 3.6
- Победит ЦСКА – 2.2
Статистика
- ЦСКА выиграл только один матч из последних восьми во всех турнирах
- Четыре из пяти домашних матчей «Сочи» завершились исходом «обе забьют»
- ЦСКА выиграл три из пяти последних матчей с «Сочи»
- Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Матч достаточно непредсказуем с турнирной точки зрения, так как команды не имеют серьезной турнирной мотивации. Прогнозируем интересный и результативный футбол.