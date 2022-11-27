Южная Корея – Гана : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Южная Корея – Гана, который состоится 28 ноября 2022 года

Южная Корея

Сборная Южной Кореи уже заработала одно очко в первом туре и ничего не дала создать сопернику у своих ворот. Коллектив продолжает борьбу за плей-офф и в матче с Ганой ему нужна победа, которая даст большие шансы на успех. Ничья же оставит много вопросов перед матчем с Португалией, которая при любом уровне мотивации всегда играет только на победу. Матч с Ганой не имеет яркой вывески, но будет интересным по качеству самой игры.

24 ноября сборная Южной Кореи сыграла вничью с Уругваем на чемпионате мира (0:0), а 11 числа в товарищеском матче обыграла Исландию (1:0).

Гана

В первом поединке Гана не смогла набрать очки и поэтому предстоящий матч станет решающим для африканской команды. Еще одно поражение лишит коллектив шансов на плей-офф, а ничья оставит только теоретические возможности. Сборная Ганы будет играть исключительно на победу, что сделает матч более интересным. Предстоящий матч не имеет самой яркой вывески в этот игровой день, но стоит внимания и нейтральных болельщиков.

24 ноября Сборная Ганы проиграла Португалии (2:3), а 17 ноября в товарищеском матче оказалась сильнее Швейцарии (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Южная Корея – 2.1

Ничья – 3.05

Победит Гана – 3.5

Статистика

Сборная Ганы выиграла шесть матчей из последних десяти во всех турнирах

Шесть из семи последних матчей Южной Кореи завершились исходом «обе забьют — нет»

Гана выиграла три из четырех последних матчей у Южной Кореи

Четыре последних матчей между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.45. Команды во всех личных встречах забивали достаточно большое количество мячей, поэтому предполагаем, что и в этот раз матч получится результативным.