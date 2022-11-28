«Ибица» – «Андорра» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Ибица» – «Андорра», который состоится 28 ноября 2022 года

«Ибица»

«Ибица» не может порадовать болельщиков и идет на самом дне турнирной таблицы Сегунды и если ничего не изменится, коллективу может угрожать понижение в классе. На данный момент коллектив набрал 12 очков и отстает от ближайшего соперника на два балла. В игре с «Андоррой» коллектив обязан попытаться исправить ситуацию в ближайшее время и одержать победу, которая добавит уверенности в себе футболистам.

20 ноября «Ибица» уступила минимально «Вильярреалу (Б)» (0:1), а 12 числа оказалась сильнее в кубке «Паленсии КА» (2:0 в доп.время).

«Андорра»

Коллектив достаточно успешно выступает в Сегунде и теоретически может даже побороться за зону плей-офф. На данный момент «Андорра» смогла набрать 24 балла и занимает девятое место, отставая от шестого места на три балла. Матч с аутсайдером чемпионата безусловно рассматривается как возможность набрать три очка, однако следует полностью исключить недооценку соперника и серьезно к нему подготовиться.

20 ноября «Андорра» разгромила «Луго» в Сегунде (4:0), а 12 числа команда обыграла «Манакор» (3:1) в кубке Испании.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ибица» – 3.15

Ничья – 3

Победит «Андорра» – 2.5

Статистика

«Ибица» проиграла шесть из восьми матчей за последнее время

«Андорра» проиграла два из трех матчей «Ибице»

Девять последних матчей «Ибицы» завершились тоталом меньше 3.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Андорры», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. Гости выглядят более стабильно аутсайдера и должны обыгрывать его, набрав важные три очка, которые позволят и дальше навязывать борьбу прямым конкурентам.