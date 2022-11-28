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«Ибица» – «Андорра» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 10:55
«Ибица» – «Андорра» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Ибица» – «Андорра», который состоится 28 ноября 2022 года

«Ибица»

«Ибица» не может порадовать болельщиков и идет на самом дне турнирной таблицы Сегунды и если ничего не изменится, коллективу может угрожать понижение в классе. На данный момент коллектив набрал 12 очков и отстает от ближайшего соперника на два балла. В игре с «Андоррой» коллектив обязан попытаться исправить ситуацию в ближайшее время и одержать победу, которая добавит уверенности в себе футболистам.

20 ноября «Ибица» уступила минимально «Вильярреалу (Б)» (0:1), а 12 числа оказалась сильнее в кубке «Паленсии КА» (2:0 в доп.время).

«Андорра»

Коллектив достаточно успешно выступает в Сегунде и теоретически может даже побороться за зону плей-офф. На данный момент «Андорра» смогла набрать 24 балла и занимает девятое место, отставая от шестого места на три балла. Матч с аутсайдером чемпионата безусловно рассматривается как возможность набрать три очка, однако следует полностью исключить недооценку соперника и серьезно к нему подготовиться.

20 ноября «Андорра» разгромила «Луго» в Сегунде (4:0), а 12 числа команда обыграла «Манакор» (3:1) в кубке Испании.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ибица» – 3.15
  • Ничья – 3
  • Победит «Андорра» – 2.5

Статистика

  • «Ибица» проиграла шесть из восьми матчей за последнее время
  • «Андорра» проиграла два из трех матчей «Ибице»
  • Девять последних матчей «Ибицы» завершились тоталом меньше 3.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Андорры», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. Гости выглядят более стабильно аутсайдера и должны обыгрывать его, набрав важные три очка, которые позволят и дальше навязывать борьбу прямым конкурентам.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:47
Игра на три результата
Гость
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