«Тенерифе» – «Реал Овьедо»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Тенерифе» – «Реал Овьедо», который состоится 30 ноября 2022 года

«Тенерифе»

«Тенерифе» не показывает стабильной игры в чемпионате и находится в нижней части турнирной таблицы, а именно на 14 месте с 20 баллами. Коллектив вряд ли будет претендовать на зону плей-офф и должен больше задуматься о сохранении прописки во втором дивизионе Испании. Матч с соседями по турнирной таблице будет интересным и принципиальным, ведь победитель сможет существенно улучшить турнирное положение.

27 ноября «Тенерифе» проиграл «Лас-Пальмасу» (1:3), а 19 ноября команда на своем поле обыграла «Уэску» (2:0).

«Реал Овьедо»

«Реал Овьедо» также не радует своих болельщиков и проиграл уже семь раз в этом сезоне. Команда также набрала 20 очков, как и «Тенерифе», но уступает ему по дополнительным показателям. Для коллектива очень важно закрепиться минимум в середине турнирной таблицы, ведь попадание в зону вылета станет настоящим разочарованием для всех поклонников. Матч обещает быть интересным и напряженным, и не оставить равнодушными всех зрителей.

26 ноября «Реал Овьедо» минимально обыграл «Мирандес» (1:0), а 19 числа разошелся миром с «Понферрадиной» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тенерифе» – 2.12

Ничья – 2.85

Победит «Реал Овьедо» – 4.3

Статистика

«Тенерифе» выиграл только четыре матча из десяти последних

«Реал Овьедо» не проигрывает уже четыре матча подряд

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Тенерифе» выиграл только один матч из последних шести у «Реал Овьедо»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Тенерифе», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.12. Команды примерно равны, но мы предполагаем, что хозяева одержат победу за счет фактора домашнего стадионе и поддержки трибун.