«Тенерифе» – «Реал Овьедо»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Тенерифе» – «Реал Овьедо», который состоится 30 ноября 2022 года
«Тенерифе»
«Тенерифе» не показывает стабильной игры в чемпионате и находится в нижней части турнирной таблицы, а именно на 14 месте с 20 баллами. Коллектив вряд ли будет претендовать на зону плей-офф и должен больше задуматься о сохранении прописки во втором дивизионе Испании. Матч с соседями по турнирной таблице будет интересным и принципиальным, ведь победитель сможет существенно улучшить турнирное положение.
27 ноября «Тенерифе» проиграл «Лас-Пальмасу» (1:3), а 19 ноября команда на своем поле обыграла «Уэску» (2:0).
«Реал Овьедо»
«Реал Овьедо» также не радует своих болельщиков и проиграл уже семь раз в этом сезоне. Команда также набрала 20 очков, как и «Тенерифе», но уступает ему по дополнительным показателям. Для коллектива очень важно закрепиться минимум в середине турнирной таблицы, ведь попадание в зону вылета станет настоящим разочарованием для всех поклонников. Матч обещает быть интересным и напряженным, и не оставить равнодушными всех зрителей.
26 ноября «Реал Овьедо» минимально обыграл «Мирандес» (1:0), а 19 числа разошелся миром с «Понферрадиной» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Тенерифе» – 2.12
- Ничья – 2.85
- Победит «Реал Овьедо» – 4.3
Статистика
- «Тенерифе» выиграл только четыре матча из десяти последних
- «Реал Овьедо» не проигрывает уже четыре матча подряд
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Тенерифе» выиграл только один матч из последних шести у «Реал Овьедо»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Тенерифе», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.12. Команды примерно равны, но мы предполагаем, что хозяева одержат победу за счет фактора домашнего стадионе и поддержки трибун.