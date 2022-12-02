Аутсайдер обошёл Бельгию и Хорватию в группе F. Помог опорник, которого хочет подписать «Ливерпуль»

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вчера, 21:30

Оборонительная, но симпатичная сборная Марокко.

Вряд ли кто-то ставил на выход сборной Марокко из группы перед началом чемпионата мира в Катаре. У команды были сильные соперники – Хорватия еще не потеряла своих лидеров, а Бельгия, несмотря на возраст ведущих игроков, оставалась фаворитом квартета.

И что мы видим сейчас – «красные дьяволы» рассорились и пакуют чемоданы, а Хорватия даже таких бельгийцев обыграть не смогла. Поэтому и довольствуется второй строчкой в группе. А на их фоне стабильно здорово в каждом матче проявляли себя марокканцы.

Новый тренер решил вопросы с лидерами

Фактором риска для сборной Марокко была смена главного тренера за пару дней до старта турнира. Предыдущий наставник Вахид Халилходжич обладает сложным характером – из трех сборных его уволили в силу разногласий с руководством или игроками.

То же самое происходило в последние годы и с Марокко. Специалист не нашел общий язык с главной звездой команды – Хакимом Зиешем. Еще в феврале вингер «Челси» заявил, что из-за происходящего в сборной он не собирается туда возвращаться.

Разругался с тренером и Нуссаир Мазрауи в 2020 году, причем причина была смехотворна. Халилходжич заставлял его выпить воды во время паузы на тренировке, настаивал до последнего. Когда разговор перешел на повышенные тона, вмешался Ромен Саисс. Но после инцидента вызов в национальную команду латераль «Баварии» не получал.

В конце концов в Марокко решили, что Халилходжич приносит больше вреда, чем пользы – нельзя ехать на ЧМ без лидеров.

Теперь пост главного тренера занимает Хоалид Реграги. Рокировка прямо перед большим турниром несла много вопросов – примет ли команда концепцию нового наставника? Не будет ли проблем с лидерами? Смогут ли игроки обернуть такую ситуацию себе на пользу? С марокканцами в первые дни мундиаля не было понятно ничего.

Но преемник скандального боснийца принялся выстраивать команду, взяв за основу принципы предшественника (об этом ниже). Поэтому адаптационного периода удалось избежать. Да и с микроклиматом в команде больше не возникало таких проблем.

Фланг Зиеша доминирует в атаке

И так удалось наладить взаимоотношения с Хакимом. Что интересно, вместе с вингером справа играет другая звезда марокканцев – Ашраф Хакими. И даже так вся игра на стадии атаки строится вокруг фланга Зиеша.

В основном это делается за счет дальних подач. Мяч направо могут доставлять латерали – Мазрауи может вырезать диагональ на чужую половину поля. Лидерство Хакима подтверждает своими действиями и сам Хакими – у него отличные передачи на дальнюю дистанцию. При любой возможности, когда образуется скопление игроков соперника слева, следует пас на свободного вингера «Челси», а тот на скорости вскрывает оборону.

В заключительном матче ЧМ -2022 сценарий чуть изменился. Сложились сразу несколько факторов – марокканцы быстро повели в счете, а Хорватия в параллельной встрече сдерживала Бельгию. Притом что Марокко играет от обороны, тренер быстро решил действовать на удержание. Как следствие, Зиеш стал действовать глубже. Атаки по-прежнему готовились с правого фланга. Хакими получал мяч чаще кого-либо. Но так как преимущество еще надо было удержать, в одной зоне с Ашрафом оказывался и Хаким. Полузащитник чаще выполнял оборонительную работу, а при атаках подключался вторым темпом.

Чтобы такой ход не бил по атакующим действиям так сильно, больше свободы получил правый в тройке центральных полузащитников Аззедин Унаи. Со скоростью и обводкой у него тоже проблем нет – он смещался к бровке, подхватывал мяч и несся в атаку. Особенно четко это стало прослеживаться уже во втором тайме – тогда Зиеш сконцентрировался на оборонительных действиях и ушел ближе к центру.

Есть доминирующий опорник

И он просто космос – тут восторгов не сдержать! Софьян Амрабат выполнял огромный объем работы.

Несмотря на то, что в протоколе матчей у Марокко рисуются 4-3-3, по факту сборная играет в расстановке 4-1-4-1. Сабири/Амалла и Унаи при игре без мяча чаще играют выше – они ситуативно выбрасываются на центральных защитников, пока Эн-Несири действует чуть глубже. Они же могут уходить на фланги – создавать дополнительное давление на вингеров соперника.

При такой концепции на опорника ложится куча функций: выдвижение в свободные коридоры для паса от центрбеков/вратаря, смещение к защитникам при обороне, а также анализ действий оппонента в своей зоне. И что самое интересное – из центра поля канадцы не смогли создать ни одного момента у ворот Марокко.

Амрабат открывался под пас, когда игроки «кленовых листьев» сближались с центральными защитниками, он становился третьим (в зависимости от ситуации). При обороне следил за движением мяча и игроков в своей зоне, мог сыграть на опережение – закрыть оппонента перед тем, как на него последует передача.

Опорник также смещался в зоны борьбы за мяч – помог Хакими накрыть Бьюкенена в концовке встречи с Канадой.

Уже во втором тайме марокканцы полностью перешли на строительство «автобуса» — по такой игре Софьян следил за проникновением в штрафную и оказывался в этой зоне, после чего шел в подкат и выбивал мяч.

Это крайне активный опорник, который успевает при обороне подсказывать напарникам, как лучше расположиться, и сам быстро считывает ситуацию.