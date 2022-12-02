Они не оставили шансов Германии, Бельгии и Дании. Сборные-открытия ЧМ-2022

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вчера, 18:16

Турнир им запомнится надолго.

После вчерашних матчей предсказывать любые исходы становится бесполезно. Сенсация от Японии и провал Германии, взлёт Марокко – на этом чемпионат мира в Катаре можно заканчивать. Только сейчас уже можно назвать 4 команды, которые в результатах прыгнули выше головы – а ведь остаётся последний игровой день групповой стадии.

Марокканцы – выше Бельгии и Хорватии

Это сейчас от такого результата «вау-эффект» стал чуть меньше, но перед стартом мирового первенства такой исход не мог предсказать никто. Причин несколько. Во-первых, Бельгия вступала в турнир в качестве претендента на четвертьфинал (о провале в группе не было и речи). Проблемы возникли и приобрели фатальный характер лишь после первого тура – дальше команда просто занималась самоуничтожением, процесс завершился в матче против Хорватии.

Во-вторых, у марокканцев сменился главный тренер прямо перед стартом турнира. С предыдущим наставником отношения не сложились у лидеров команды, с новым специалистом их хотя бы удалось сохранить. Но даже так было непонятно, в какой футбол будет играть команда. Этот вопрос был снят по ходу турнира.

И даже так лидерство Марокко в группе F – сенсация. Сборная не проиграла ни разу – в первом туре поделила очки с хорватами (0:0), затем разбила морально бельгийцев (2:0). Против канадцев «атласские львы» показали два абсолютно разных тайма, но удержали с помощью «автобуса» победу.

Последним фрагментом пазла был исход поединка Хорватии и Бельгии. Здесь напрашивалась победа хорватов – на истории со скандалами внутри коллектива «красных дьяволов» кто-то должен поставить громкую точку. Бельгийцы имели массу моментов – один Лукаку набил xG 1,98. И это не помогло – такой исход даже более красноречив.

В результате сборная Марокко вышла на чистое первое место. В первой же стадии плей-офф ждёт опасная Испания. Хотя даже в случае раннего вылета феерического финала группы марокканцы не забудут.

Прогресс США

Вот надо же уметь включиться в нужный момент! Штаты открыли пространство для сенсации ещё в первом своём матче в Катаре. Против Уэльса они смотрелись симпатично, пользовались тем, что игра соперника заточена на контратаки. Активные фланги помогли забить единственный гол, валлийцы ответили своим взятием ворот – коллективы разошлись боевой ничьей.

Пока американцы сохраняли нули на табло, забрать себе статус команды-сенсации решил Иран. Они отправили Уэльс на дно квартета В, пока сами обосновались на второй строчке. Всё свелось к очному поединку за право погреметь в плей-офф ЧМ -2022.

И в последнем туре США набрали обороты. Национальная команда окрасила в красный фланги тепловой карты. Крайние защитники Энтони Робинсон и Сержиньо Дест при владении мячом располагались вплотную к финальной трети, там же действовали Тимоти Веа и Кристиан Пулишич, на правый край смещался Юнус Муса.

По итогам первого тайма Иран ни разу не смог ударить даже в сторону ворот.

На финишной прямой Штаты сместили иранцев со второй строчки и последовали в плей-офф. А ведь перед началом турнира верилось в выход из группы скорее Англии и Уэльса.

Феномен Японии

Ситуация в группе Е такая же, что и в квартете F – на первой строчке идёт аутсайдер. Правда, есть одно отличие. Япония лидерство отвоевала в личной встрече в заключительном туре.

Никто, кроме Испании, не выглядел стабильно уверенно на протяжении всего группового этапа. Верилось скорее в слова Луиса Энрике – «красная фурия» не побоится сойтись с Бразилией в четвертьфинале, верит в попадание на Германию в финальном поединке. И потому не собирается отдавать лидерство – ведь в таком случае ни один из раскладов не произойдёт.

И стоит просто посмотреть на статистику – испанцы в два раза чаще били по воротам, владели мячом 82,3 процента игрового времени. Из 12-ти ударов 5 были нанесены в пределах штрафной Японии. Успех «синим самураям» принесла другая особенность – они очень хороши во втором тайме.

Освежается игра в первую очередь за счёт замен. Так происходило и против Германии – Доан и Асано выходят на поле после перерыва, после чего забивают и приносят команде 3 очка. Камбэк с испанцами начался с того же Доана – он поразил ворота Унаи Симона через две минуты после того, как появился на поле.

В плей-офф разбираться с феноменом Японии придётся Хорватии.

Сборная Австралии

Команда участвует в плей-офф мирового первенства во второй раз в своей истории – впервые австралийцы отобрались из группы в далёком 2006-м.

Островитяне в заключительной встрече похоронили надежды датчан – в квартете D шансы на выход из группы сохраняли все. «Алая гвардия» имела в активе 1 балл, но с четырьмя очками сделала бы весомую заявку.

Да и в успех Дании верилось чуть больше – на это влияли и возвращение Эриксена, и подбор игроков. Всё-таки в составе Австралии единицы играют за европейские клубы: Авер Мабил в «Кадисе», Райли МакГри в «Мидлсбро», Айдин Хрустич в «Вероне» и несколько других. Однако в очном поединке хватило одного мяча – на 60-й минуте в пропасть «красно-белых» столкнул Мэтью Леки.

Австралийцы получили 6 очков в групповой стадии – столько же у Франции. В 1/8 финала предстоит сойтись с командой Аргентины – тут на фарте не проскочишь.