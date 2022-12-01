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Худшая команда группы вышла в плей-офф. Пока это самая вопиющая несправедливость ЧМ-2022

вчера, 13:40
Эрве Ренар

Поляки пролезли в плей-офф благодаря честности саудовцев.

Красавец Ренар приказал играть до конца

«Кто не знает любви, Йорона, тот не знает, что такое страдание», — слова из песни великой Чавелы Варгас. «La Llorona» подходит как саундтрек вчерашнего вечера. В мексиканской культуре «Плакальщица» соединяет мифологию ацтеков с преданиями южноамериканского католицизма. Может быть водяной ведьмой – ею пугают малышей, которые ходят плавать без присмотра родителей, а может матерью, которая оплакивает погибших детей и обречена на вечные скитания. Мексика полтора часа скиталась у ворот саудовцев, и хотя была успешнее, чем лирический герой песни о невозможной любви – 26 ударов, 11 в створ, миллиметров не хватило для выхода в плей-офф.

Здесь аплодируем жестокой, но справедливой Саудовской Аравии. Избежали соблазна сделать подлость. Когда в группе «С» в двух матчах счет был по 2:0 в пользу американских сборных, команда Ренара могла пропустить еще раз в отместку за «отскок» поляков во втором туре — имени сэйва Щесного при пенальти, арбитров, не удаливших Кэша, и гола в целом мертвого на турнире Левандовского. Но к чести саудовцев – дрались до конца. Именно благодаря голу команды Ренара в ворота Очоа поляки избежали позорного выхода в плей-офф по баллам «честной игры» с мексиканцами — разнице желтых карточек. У поляков ноль по разнице мячей, ноль ударов в створ ворот сборной Аргентины в решающем матче.

Ноль нормальных идей на поле, кроме защиты «шесть в линию». Саудовцы сделали некрасивый выход Польши чуть менее возмутительным. В ФИФА допускают, что на ЧМ-2026 возможно возвращение к кастрированным группам по три команды. В таких условиях равенство показателей увидим чаще, а баллы «честной игры» слишком слабый аргумент, чтобы влиял на судьбу путевки. Один судья либеральнее – дает бороться, а другой наоборот светит карточками без разбора. Пока в ФИФА выдвинули идею с пенальти. Так себе предложение, если давать за победу в такой серии один балл в таблицу.

Чистая виктория это три очка, а унылая ничья и случайный успех в серии пенальти – целых два. Будут «автобусы», как у поляков. Вчера они боялись дышать в сторону аргентинцев в конце игры, чтобы не поймать карточку. Такой футбол никому не нужен. А вот Саудовская Аравия этого не делала, и за это ее нужно поблагодарить. Во всех поединках чемпионата мира играла от ножа, пусть не всегда с мячом. Причем Ренар видел, что его подопечные заслуженно уступают Мексике. Подопечные Мартино проснулись, забегали, начали много лупить издали. Хавбек Чавес не только красиво реализовал штрафной удар, но и набрал 9 ударов.

Жаль Мексику, показали смелый футбол. Чуточку не повезло, на третий мяч набегали, но офсайды и промахи отправляют домой. Мексиканцы в слезах на трибунах и на родине, ветер украдкой трогает красивые цветы на поле, а вот польские фанаты в замешательстве. Их сборная впервые за 36 в плей-офф ЧМ, но одновременно после каждого поединка был повод хвалить Щесного и ругать тренера с командой.

Французам нельзя недооценивать Польшу

Возьмите Черчесова, уберите половину тренерского таланта и всю самоуверенность – получите Михневича, тоже бывшего голкипера. России четыре года назад тоже повезло с испанцами, но команда Черчесова играла в футбол против Саудовской Аравии, Египта и Хорватии. А Польша пока мало чем отличается от Дании, завершившей борьбу на последнем месте в своей группе. Физически мощные, преступно медленные ребята. Польша имени Михневича словно высасывает жизненные силы из игроков. Великолепный Зелиньски оставляет фантазию, раскормленную на пицце в Неаполе, при выходе на поле.

Михневич даже тактику, которая сработала – «4-2-2-2», убил, когда оставил Милика на лавке. Победа над Саудовской Аравией не оставила приятного впечатления о польской команде. И не думайте, что на родине Левандовского такой же праздник, как в далекой Австралии, где глубокой ночью толпы людей устроили вечеринки после выхода в плей-офф. Поляки видят, что игры нет, а проход дальше случаен – могла быть ничья против Саудовской Аравии, и тогда поражение от Аргентины отправляло домой. Конечно, многие скажут, что Месси и Мбаппе уже в четвертьфиналах, раз им достались Австралия и Польша, но не спешите недооценивать убийц футбола.

У Михневича есть желтая стена в воротах. Щесны взял два пенальти на одном чемпионате мира. Причем голкипер не выдумывает, когда говорит, что своими действиями на линии словно «заставил» соперников пробить туда, где сам ждал мяч. Психологический фактор при пенальти важен. Войцех надавил вчера на Месси, который любит промахи с точек. Голкипер великолепно готов к турниру, на котором хитрый Ди Мария пытался забить ему с угла поля, но напарника по «Ювентусу» не обманул. Польша – вязкая команда. Незаслуженно прошли дальше, но могут навязать команде Дешама силовую борьбу, как Дания.

Банда Михневича выступает ниже возможностей, а это иногда помогает в плей-офф раскрыться, ведь поляки тоже злятся, что не могут отдать три точных паса подряд. Медлительность Крыховяка не значит, что Гжегож разучился бить по воротам. Левандовски нужен один хороший навес, чтобы Льорис умылся в душе слезами. Мало кто в мире будет плакать, если Мбаппе размажет соперника, но не стоит забывать, что до удара МакАлистера пролетала именно Аргентина.

Аргентина играет на чемпионате всей страной

Энергетически невероятное единение команды и народа. Так было с Францией на домашнем ЧМ-98. Так было с испанцами на Евро-2008, когда впервые увидели, что могут сломать проклятие и перестать быть центральными неудачниками среди сильных европейских сборных. Точно так же было с греками на Евро-2004. Аргентина одержима идеей взять третий кубок мира. И первый для Месси. Слишком долго ждали – тридцать шесть лет, дольше, чем Лионель живет. Потеряли пророка «золотой» эпохи – Марадону, но увидели, что получили со Скалони сборную, которая может собрать 36 матчей без поражений.

Поражение Месси от Саудовской Аравии стало шоком для мира, но надо отдать должное аргентинцам – их вера не пошатнулась. Аргентинские эксперты признавали, что против саудовцев и мексиканцев игра их любимой команды была тяжелой, но «Ла Скалонета» — так сборную называют дома, прибавила вчера. Вся Аргентина словно проводит ревизию былых грехов в футболе, и не только. Помним, что за них сейчас болеет сам папа Римский – аргентинец. Но также знаем, что на родине главу Ватикана пытаются судить за преступления 70-х годов.

Священники ходили к беднякам в трущобы Буэнос-Айреса, приносили еду и доброе слово, чем злили хунту. Прокуроры настаивают, что будущий папа Римский сдал двоих священников хунте – их пытали пять месяцев. Якобы испугался, хотел наладить отношения с новой властью и заодно запугать подопечных, которые ослушались приказа не перечить военной диктатуре. С футбольным главой Аргентине повезло больше, Месси не предатель, домосед и однолюб. Он бы до сих пор играл за «Барселону» в мире без Бартомеу. Но все не без греха, и Лионель, и папа Римский. Капитан проиграл борьбу Щесному, зато теперь у суеверных аргентинцев есть еще один символ футбольной веры. Раз уже после поражения от Саудовской Аравии и промаха Месси с поляками вышли в плей-офф, то их путь только начинается.

Сработали Фернандес и Альварес – молодежь лучше Паредеса и Лаутаро. Зашла идея с треугольниками на флангах. Скалони отдал Месси место правого инсайда, что логично, Лионель меньше распылялся. А победу «альбиселесте» принес герой, который не носит плаща — Ди Мария. Именно Анхель отдал предпоследний пас в ключевой атаке. В группе было три не идеальных, но живых команды – Мексика, Саудовская Аравия и Аргентина, и одна унылая – Польша. Но жизнь не всегда справедлива. Месси уладил конфликт с боксером Саулем Альваресом – рыжий хулиган извинился за угрозу избить Лионеля, футбольная Йорона плачет, а французы готовятся стать мечом правосудия – в воскресенье надо прекращать мучения команды Михневича.

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Все комментарии
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ gwynb1eidd (раскрыть)
сегодня в 16:29
    Tosia Trachuk
    Tosia Trachuk ответ Roger Young (раскрыть)
    сегодня в 13:18
    Удачи Польше!
    Tosia Trachuk
    Tosia Trachuk ответ K Z (раскрыть)
    сегодня в 13:17
    А что убогим остаётся? Только и болеть против поляков.
    K Z
    K Z
    сегодня в 08:25
    Жаль Мексику. Хорошая добротная команда и вратарь чудо Желаю чтобы поляков французы размазали. Повезло им ,ну да ладно попотешили публику. И вообще тьфу на них!!!
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ Иван Стаканов (раскрыть)
    сегодня в 00:15
    Ну посмотри игру Испании с Японией, а потом скажи, что они не специально проиграли...
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ Roger Young (раскрыть)
    сегодня в 00:14
    Чему же ты рад? То что их вообще на ЧМ быть не должно было?
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 23:26
    Терпеть не могу поляков!!!
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 21:42
    Похоже обновление состава идет на пользу Аргентине. С победой!

    Кстати, не разделяю чувств автора, на счет вылета Мексики. Я рад, что прошла Польша.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Ред 10 (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 19:42
    С гномом они и не попали в ситуацию из которой пришлось выкручиваться.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Ред 10 (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 19:21
    Без гнома их не было бы на ЧМ, из группы не вышли бы.
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan
    вчера в 18:59
    Поляки счастливы!!! Что же повезло
    Иван Стаканов
    Иван Стаканов
    вчера в 15:35, ред.
    "....команда Ренара могла пропустить еще раз в отместку за «отскок» поляков во втором туре...."

    Такой бредятины я в жизни не читал)))))
    Т.е. по его мнению Аравия пропустила два специально)))
    А третий....ну лааааадно....не пропустим)) 2 офсайда у Мексики? Надо было пропустить третий, чтобы и этим судьям отомстить!)

    Какой же бред!))))))
    амурец
    амурец
    вчера в 15:30
    Пшеки и тут на халяву запрыгнули
    witynchik
    witynchik
    вчера в 15:29
    Какое может быть негодование, пшеки попали на ЧМ-значит заслужили, вышли в плей офф-значит заслужили!
    Остальное пустая болтавня ради болтавни
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 15:17
    Уныние польши притянуто за уши. Но вот Крыховяка пешехода видеть не приятно, вообще, не люблю пешеходов
    myst5
    myst5
    вчера в 15:01
    Именно такого заголовка ожидал после бездарной игры Аргентины
    SAMURАI
    SAMURАI
    вчера в 14:36
    Мексика больше заслужила выход. Аргентина не станет чемпионом,Ибо это 77футбол.С.Аравии проиграли,Мексику до 70 минуты не могли дожать,Полякам пенку левую тоже не смогли забить из-за обузы. Бразилия или Франция раскатает и тех,И этих.
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 14:17
    Хорошая статья!
    Желаю Аргентине выиграть долгожданный кубок мира!
    Народ Аргентины заслужил победу!!! 36 лет без побед на чемпионате мира это очень много для них.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 14:13
    Польша вышла именно благодаря Саудовской Аравии.
    shlomo2
    shlomo2 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
    вчера в 13:41
    Благодарю Вас !
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