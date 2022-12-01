Худшая команда группы вышла в плей-офф. Пока это самая вопиющая несправедливость ЧМ-2022

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вчера, 13:40

Поляки пролезли в плей-офф благодаря честности саудовцев.

Красавец Ренар приказал играть до конца

«Кто не знает любви, Йорона, тот не знает, что такое страдание», — слова из песни великой Чавелы Варгас. «La Llorona» подходит как саундтрек вчерашнего вечера. В мексиканской культуре «Плакальщица» соединяет мифологию ацтеков с преданиями южноамериканского католицизма. Может быть водяной ведьмой – ею пугают малышей, которые ходят плавать без присмотра родителей, а может матерью, которая оплакивает погибших детей и обречена на вечные скитания. Мексика полтора часа скиталась у ворот саудовцев, и хотя была успешнее, чем лирический герой песни о невозможной любви – 26 ударов, 11 в створ, миллиметров не хватило для выхода в плей-офф.

Здесь аплодируем жестокой, но справедливой Саудовской Аравии. Избежали соблазна сделать подлость. Когда в группе «С» в двух матчах счет был по 2:0 в пользу американских сборных, команда Ренара могла пропустить еще раз в отместку за «отскок» поляков во втором туре — имени сэйва Щесного при пенальти, арбитров, не удаливших Кэша, и гола в целом мертвого на турнире Левандовского. Но к чести саудовцев – дрались до конца. Именно благодаря голу команды Ренара в ворота Очоа поляки избежали позорного выхода в плей-офф по баллам «честной игры» с мексиканцами — разнице желтых карточек. У поляков ноль по разнице мячей, ноль ударов в створ ворот сборной Аргентины в решающем матче.

Ноль нормальных идей на поле, кроме защиты «шесть в линию». Саудовцы сделали некрасивый выход Польши чуть менее возмутительным. В ФИФА допускают, что на ЧМ -2026 возможно возвращение к кастрированным группам по три команды. В таких условиях равенство показателей увидим чаще, а баллы «честной игры» слишком слабый аргумент, чтобы влиял на судьбу путевки. Один судья либеральнее – дает бороться, а другой наоборот светит карточками без разбора. Пока в ФИФА выдвинули идею с пенальти. Так себе предложение, если давать за победу в такой серии один балл в таблицу.

Чистая виктория это три очка, а унылая ничья и случайный успех в серии пенальти – целых два. Будут «автобусы», как у поляков. Вчера они боялись дышать в сторону аргентинцев в конце игры, чтобы не поймать карточку. Такой футбол никому не нужен. А вот Саудовская Аравия этого не делала, и за это ее нужно поблагодарить. Во всех поединках чемпионата мира играла от ножа, пусть не всегда с мячом. Причем Ренар видел, что его подопечные заслуженно уступают Мексике. Подопечные Мартино проснулись, забегали, начали много лупить издали. Хавбек Чавес не только красиво реализовал штрафной удар, но и набрал 9 ударов.

Жаль Мексику, показали смелый футбол. Чуточку не повезло, на третий мяч набегали, но офсайды и промахи отправляют домой. Мексиканцы в слезах на трибунах и на родине, ветер украдкой трогает красивые цветы на поле, а вот польские фанаты в замешательстве. Их сборная впервые за 36 в плей-офф ЧМ , но одновременно после каждого поединка был повод хвалить Щесного и ругать тренера с командой.

Французам нельзя недооценивать Польшу

Возьмите Черчесова, уберите половину тренерского таланта и всю самоуверенность – получите Михневича, тоже бывшего голкипера. России четыре года назад тоже повезло с испанцами, но команда Черчесова играла в футбол против Саудовской Аравии, Египта и Хорватии. А Польша пока мало чем отличается от Дании, завершившей борьбу на последнем месте в своей группе. Физически мощные, преступно медленные ребята. Польша имени Михневича словно высасывает жизненные силы из игроков. Великолепный Зелиньски оставляет фантазию, раскормленную на пицце в Неаполе, при выходе на поле.

Михневич даже тактику, которая сработала – «4-2-2-2», убил, когда оставил Милика на лавке. Победа над Саудовской Аравией не оставила приятного впечатления о польской команде. И не думайте, что на родине Левандовского такой же праздник, как в далекой Австралии, где глубокой ночью толпы людей устроили вечеринки после выхода в плей-офф. Поляки видят, что игры нет, а проход дальше случаен – могла быть ничья против Саудовской Аравии, и тогда поражение от Аргентины отправляло домой. Конечно, многие скажут, что Месси и Мбаппе уже в четвертьфиналах, раз им достались Австралия и Польша, но не спешите недооценивать убийц футбола.

У Михневича есть желтая стена в воротах. Щесны взял два пенальти на одном чемпионате мира. Причем голкипер не выдумывает, когда говорит, что своими действиями на линии словно «заставил» соперников пробить туда, где сам ждал мяч. Психологический фактор при пенальти важен. Войцех надавил вчера на Месси, который любит промахи с точек. Голкипер великолепно готов к турниру, на котором хитрый Ди Мария пытался забить ему с угла поля, но напарника по «Ювентусу» не обманул. Польша – вязкая команда. Незаслуженно прошли дальше, но могут навязать команде Дешама силовую борьбу, как Дания.

Банда Михневича выступает ниже возможностей, а это иногда помогает в плей-офф раскрыться, ведь поляки тоже злятся, что не могут отдать три точных паса подряд. Медлительность Крыховяка не значит, что Гжегож разучился бить по воротам. Левандовски нужен один хороший навес, чтобы Льорис умылся в душе слезами. Мало кто в мире будет плакать, если Мбаппе размажет соперника, но не стоит забывать, что до удара МакАлистера пролетала именно Аргентина.

Аргентина играет на чемпионате всей страной

Энергетически невероятное единение команды и народа. Так было с Францией на домашнем ЧМ -98. Так было с испанцами на Евро-2008, когда впервые увидели, что могут сломать проклятие и перестать быть центральными неудачниками среди сильных европейских сборных. Точно так же было с греками на Евро-2004. Аргентина одержима идеей взять третий кубок мира. И первый для Месси. Слишком долго ждали – тридцать шесть лет, дольше, чем Лионель живет. Потеряли пророка «золотой» эпохи – Марадону, но увидели, что получили со Скалони сборную, которая может собрать 36 матчей без поражений.

Поражение Месси от Саудовской Аравии стало шоком для мира, но надо отдать должное аргентинцам – их вера не пошатнулась. Аргентинские эксперты признавали, что против саудовцев и мексиканцев игра их любимой команды была тяжелой, но «Ла Скалонета» — так сборную называют дома, прибавила вчера. Вся Аргентина словно проводит ревизию былых грехов в футболе, и не только. Помним, что за них сейчас болеет сам папа Римский – аргентинец. Но также знаем, что на родине главу Ватикана пытаются судить за преступления 70-х годов.

Священники ходили к беднякам в трущобы Буэнос-Айреса, приносили еду и доброе слово, чем злили хунту. Прокуроры настаивают, что будущий папа Римский сдал двоих священников хунте – их пытали пять месяцев. Якобы испугался, хотел наладить отношения с новой властью и заодно запугать подопечных, которые ослушались приказа не перечить военной диктатуре. С футбольным главой Аргентине повезло больше, Месси не предатель, домосед и однолюб. Он бы до сих пор играл за «Барселону» в мире без Бартомеу. Но все не без греха, и Лионель, и папа Римский. Капитан проиграл борьбу Щесному, зато теперь у суеверных аргентинцев есть еще один символ футбольной веры. Раз уже после поражения от Саудовской Аравии и промаха Месси с поляками вышли в плей-офф, то их путь только начинается.

Сработали Фернандес и Альварес – молодежь лучше Паредеса и Лаутаро. Зашла идея с треугольниками на флангах. Скалони отдал Месси место правого инсайда, что логично, Лионель меньше распылялся. А победу «альбиселесте» принес герой, который не носит плаща — Ди Мария. Именно Анхель отдал предпоследний пас в ключевой атаке. В группе было три не идеальных, но живых команды – Мексика, Саудовская Аравия и Аргентина, и одна унылая – Польша. Но жизнь не всегда справедлива. Месси уладил конфликт с боксером Саулем Альваресом – рыжий хулиган извинился за угрозу избить Лионеля, футбольная Йорона плачет, а французы готовятся стать мечом правосудия – в воскресенье надо прекращать мучения команды Михневича.