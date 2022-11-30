Мбаппе – футбольный шейх в Катаре. Дешам толкает Килиана к «Золотой бутсе»

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вчера, 15:25

Француз — лучший молодой снайпер в истории ЧМ .

Форвард планирует обойти Пеле

У Килиана есть прекрасные совместные фото с Королем, словно у дедушки и внука. Не знаем, как сейчас состояние здоровье Пеле – выглядел в последнее время неважно, все-таки 82 года, солидный срок. Желаем бразильцу и дальше наслаждаться большой игрой на ЧМ -2022. В том числе, в исполнении Мбаппе, который забил семь голов в финальных частях мундиалей, сравнявшись с показателем Пеле после двух первых чемпионатов мира. Если на ЧМ -58 Эдсон Арантес был сенсацией, шведы обомлели, когда юниор забил 6 мячей, то в Мексике бразильца ждала неудача. Пеле забил в первом поединке в ворота хозяев турнира, но дальше старая травма выбила из игры. Форвард наблюдал, как Гарринча и другие добывают для него второе «золото». В возрасте Мбаппе бразилец собрал 7 голов, не больше. Килиану достаточно одного нового мяча, чтобы выйти вперед, хотя у него есть другая глобальная цель – догнать и перегнать французского рекордсмена ЧМ . В год, когда Пеле очаровывал мир впервые, Фонтен забил 13 мячей. Рекорд держится до сих пор. Мбаппе вряд ли успеет догнать Жюста в Катаре, не говоря о рекорде Клозе, но надо сокращать отрыв, заодно претендуя на «Золотую бутсу» лучшему снайперу ЧМ .

Килиан получил полную свободу

Тактически и стратегически для Мбаппе все сложилось идеально. В ПСЖ часто капризничает, ведь вынужден занимать место центрального нападающего. А ему удобнее позиция, как в сборной Франции – место свободного художника с оттяжкой на левый фланг. Когда в Париже Килиан на глазах у всего футбольного мира злился на напарника за решение не пасовать ему, то ждал мяч на своей любимой позиции. Датчане вытеснили его к бровке, что не сумели сделать австралийцы, но против Туниса Мбапе снова будет в своей стихии. Левый фланг и полуфланг, невероятные короткие ускорения в чужой штрафной площади. В ПСЖ есть «десятка» Неймар, за спиной глубинный диспетчер Верратти. Правее Месси, который тоже стягивает передачи на себя. У Франции нет Погба, который топтал землю в зоне Килиана левее центра и часто ждал передач. Зато Мбаппе получил Гризманна, который с Австралией работал правее, а против Дании по всему полю. А в центре атаки нет Бензема, который сам любит смещения в центр, хотя и привык оставлять Винисиусу ударные позиции слева. Жиру же прекрасно знает, как уступить место, чтобы Мбаппе был счастлив, играли вместе на ЧМ -18. Даже травма Люки Эрнандеса – левого и центрального защитника, отправила в основу его более атакующего брата Тео. Защитник «Милана» против Дании часто уходил на полуфланг, создавая Мбаппе удобный коридор слева.

У Мбаппе остаются игровые минусы

Как у каждого футболиста, хотя Килиан точно не рядовой. Ему хочется стать самым результативным на ЧМ -2022. Бруну Фернандеш догнал Мбаппе по системе «гол плюс пас», хотя португальцы и планируют переписать один гол на ассиста в пользу Роналду, а впереди у Франции в соперниках команда Туниса, которая вряд ли выдержит натиск фаворита. Впрочем, не факт, что Дешам позволит Мбаппе провести полный матч. Килиан играет в Катаре эгоистично, среди 13 его ударов были лишние, стоило поделиться мячом. Также очевидно, что несколько раз подвело исполнение. Забил трижды, а мог минимум на один гол больше. По качеству моментов француз на первом месте на чемпионате, хотя отмечаем, что Валенсия, Жиру и Левандовски после двух туров были рядом. Только Эннер в списке тоже играет с оттяжкой на фланг, а остальные центральные нападающие. Если Мбаппе в плей-офф избавиться от своей плохой клубной привычки пропадать в Лиге чемпионов после разовых подвигов, то в решающих матчах Дешам получит сыгранную четверку в атаке, где у каждого свое место и роль. Мбаппе пользуется органичностью связок с Жиру, Гризманном и Дембеле на другом фланге, у Франции грозная атака, которую дополняют включения Рабьо.

Дешам хвалит Килиана за лидерство

Дидье для себя сформулировал три ипостаси футбольного лидера. Разделяет физическое, техническое и ментальное превосходство над другими. Тренер подчеркивает, что без Погба в команде остались люди, способные повысить голос, когда нужно – ментальные лидеры. Дешам напомнил о Канте, которого многие недооценивали, но благодаря выносливости не раз помогал команде – физический лидер. А вот Мбаппе – вожак из-за техники, делает разницу. Тренер сравнивал крайнего форварда сборной Франции с поездом, который заставляет двигаться всех остальных, и чужих, и своих. У Мбаппе в двадцать три года – день рождения через месяц, 61 поединок за сборную Франции. В этих играх забил 31 гол и сделал 22 голевые передачи. Рекорд делят Жиру и Анри, у них по 51 мячу, но понятно, что если Килиан продолжит играть на привычном уровне, то через пару лет обгонит рекордсменов всех времен. Причем из 53 баллов по «гол плюс пас» лишь 18 добавил в товарищеских матчах. Если Тунис не устоит сегодня, то Мбаппе улучшит великолепный показатель, ведь начал турнир ударно.