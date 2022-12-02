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Германия снова вылетела из группы на ЧМ. Япония – лучшая команда турнира, воспитанная Бундеслигой

вчера, 08:45
Футболисты

Флику не хватило победы над Коста-Рикой.

У японцев великолепная команда

Иначе не бывает, если переиграл Германию и Испанию. Причем оба успеха в матчах-перевертышах, когда сначала заманили фаворита в капкан недооценки, а потом перестроились. В случае с немцами разница в миллиметры – судьи посчитали, что мяч не покинул пределы поля в голевой атаке. Германия покинула ЧМ на групповом этапе, упали рекордно низко. А счастливые и заплаканные японцы отпраздновали второй подряд заслуженный выход в плей-офф. Тренер Хадзимэ, который футболистом стал частью провала сборной в Дохе, в том же городе спустя десятилетия переиграл Испанию.

Циничные фанаты теорий заговора скажут, что хитрый Луис Энрике просто не хотел увидеться с Хорватией, а потом с бразильцами. Так себе версия, ведь если бы Коста-Рика обыграла немцев – удержала счет, который был по ходу матча, то Испания и Германия синхронно вылетали. Встреча с Марокко, а после этого, если последует победа – с Португалией, совсем не бонус, а констатация, что Япония правильно подготовилась к турниру. Потенциальные соперники Энрике в полуфинале тоже не подарок – Англия и Франция. Не будет легкого плей-офф, пора завязывать с футбольным шовинизмом после стольких доказательств, что не все фавориты готовы к турниру.

Англия уже сыграла вничью с молодой командой США. Аргентина уступила Саудовской Аравии. Бельгия и Дания – последние команды своих групп, а это невероятно сильные коллективы. Польша, которая представляет в плей-офф Европу – худшая команда решающей стадии, независимо от развязки в группах Неймара и Роналду. Австралия, конечно, не венец футбольного творения, но у них есть душа. А у Японии есть интеллект. В составе «синих самураев» восемь человек из немецких клубов.

Многие лидеры Японии понимают европейский футбол, как автор победного мяча испанцам, ведь Танака выступает за «Фортуну». А Доан играет за успешный в Бундеслиге «Фрайбург». Япония как аналогия на этот клуб, а Германия как «Бавария»? Но из группы вышла дисциплинированная, организованная и жаждущая команда Хадзимэ. Четкость игровых линий, опыт футболистов – у японцев взрослая команда, немножко везения и парочка вратарских сэйвов вписали имена этих парней в футбольную легенду их родной страны. Приятно быть первыми в чем-то хорошем, и японцы первыми подарили фанатам, которые вчера тоже убрали за собой трибуны, сказку плей-офф дважды подряд.

Маленький сынишка Иньесты — Паоло Андреа, растет в Японии, и вчера проиграл сборной не чужой ему страны. Старший Иньеста сам убедился, насколько быстро самобытная нация с древними правилами умеет перенимать чужие традиции. Захотели научиться играть в футбол – справились, причем выбили учителей в лице немцев.

Немцы стали «хорошими» бельгийцами

Обидно из-за вылета лично Флика, это один из сильнейших наставников ЧМ. Но «сильный» не значит «лучший». Ханси слабо провел все три поединка, невзирая на четыре набранных пункта. Нельзя было после роскошного первого тайма с Японией так бездарно проводить пятнадцать минут в раздевалке. Недооценили первого соперника, не проиграли испанцам, но раз теперь Луис Энрике уступил покорителям обороны Нойера, то Германия едет домой. Так было четыре года назад, причем тогда решающим тоже стало поражение от команды из Азии – Южной Кореи. В Сочи пытался спасти Кроос, забив на 95-й минуте знаменитый гол шведам. А дальше увидели провал в дополнительное время против сборной Сона, игравшего когда-то за «Байер».

Но тогда коварный соперник не вышел из группы, а сейчас Япония воспользовалась победами над фаворитами. А вот немцы не исправили ошибки Лиги Наций. Там умудрились дважды не обыграть Венгрию, причем во втором случае уступили сопернику, который не прошел на ЧМ-2022. Немцы выиграли 1 из 6 матчей, а на чемпионате мира только Коста-Рика – объективно слабейшая сборная группы, позволила команде с немалым количеством игровых проблем забить больше. В принципе, немцы могли проиграть также Испании, но там выручила одна атака с завершением от «деревянного» форварда. А против Коста-Рики снова были пропущенные мячи – целых два, как против японцев. Пусть Германия не оставила такого плохого впечатления, как Бельгия или Польша, она снова вылетела из группы.

Впрочем, для фанатов команды, которая удивила легкостью поражения от Англии в первом раунде плей-офф Евро-2020, невзирая на выход из «группы смерти», неудача в Катаре не стала сюрпризом. Германия не перезагрузилась, хотя шансы на это были. Состав, схема, качество футбола с мячом на приличном уровне. Но Флик ошибался с составом, распределением ролей и разбором соперников, а футболисты промахивались. Немцы – сильнейший неудачник группового раунда.

Европейцам пора привыкать к поражениям

Мюллер на фотографиях выглядит как сорокалетний мужик, хотя на семь лет моложе. Рюдигер сам по себе мощный, но никогда не был классным организатором обороны. Крооса, Ройса и Хумельса в Катаре не было.Мусиала играл сам с собой, а не на команду. Гнабри и Раум понравились, Хаверц забил дважды, а Киммих привычно точно расставался с мячом. И всего этого мало. Мало не потому, что футбол Германии был ужасным, а из-за соперников. Испания молодая и нестабильная, но не проиграла немцам в футбол, заслужила проход дальше уже после великолепного удушения Коста-Рики в первом туре.

А Германия душила себя на последних минутах с тем же соперником, когда стало понятно, что победа ничего не даст. Растянули экзекуцию на минут двадцать. Коста-Рика не была готова выбить Испанию, не сумела победить, была слабее, чем немцы. Но вот Япония, являясь по номиналу ниже фаворитов, не смотрелась хуже. И Коста-Рике проиграли отчасти случайно, уступили после единственного удара соперника в створ. Видим тектонические движения в мире сборных. Если для успеха Южной Кореи на ЧМ-2002 нужны были арбитры – дурно пахли ошибки против Италии и Испании в пользу команды Хиддинка, то теперь Япония по правилам обыграла и немцев, и испанцев.

Успех со вторыми греет главного тренера «синих самураев», ведь на Олимпиаде в Токио вылетели именно от Испании. Теперь ответили волевой победой, которая подчеркнула проблемы «Красной Фурии» на ЧМ. Даже если в плей-офф сегодня окажутся швейцарцы или сербы, то наберется лишь восемь участников из Европы вместо ожидаемых одиннадцати-двенадцати. Дания, Бельгия и Германия помогают развенчать миф, что сильные сборные бывают только в Южной Америке и Европе. Япония, Марокко, США и Сенегал круто играют в футбол, их соперникам не позавидуешь. Весь квартет неудобный для оппонентов. Япония вряд ли последний сюрприз ЧМ-2022.

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Все комментарии
Persenchik
Persenchik
вчера в 16:39
Халифы на час и не более. Понимаю, обидно звучат такие слова, но Япония по прежнему аутсайдер первенства. 😊
Тарас Б 1
Тарас Б 1 ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 15:08
А вот как раз японцев и надо было обыгрывать. Сами виноваты.
Roger Young
Roger Young ответ Тарас Б 1 (раскрыть)
вчера в 14:59
Это никто не оспаривает. Оспаривают незаслуженно засчитанный мяч Японии и как уже писали выше, тогда бы Германия прошла дальше, потому что личные встречи сейчас не считаются
Тарас Б 1
Тарас Б 1 ответ Cara Delevingne (раскрыть)
вчера в 14:10
Спад налицо.
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ Тарас Б 1 (раскрыть)
вчера в 14:01
увы, это правда. Из игры в игру дают соперникам вернуться в игру. Я считаю, что немцы утратили свою сущность, что ли. Т.е. национальная идентичность пропала. Раньше, если попал под каток немцев, ты мог паковать вещи и ехать домой. В матче тебе ничего не светило. А теперь что? Дают играть каждому сопернику на равных. Дарят королевские шансы.
НО! Думаю никто не будет спорить, что нынешнее поколение не чета предыдущим. Это лишь тень, блеклая тень прошлой команды...
Тарас Б 1
Тарас Б 1 ответ Cara Delevingne (раскрыть)
вчера в 13:58
Как бы там ни было, машина - давно не машина.
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ Тарас Б 1 (раскрыть)
вчера в 13:57
Нет, тут не действует правило личных встреч, только разница голов. Видимо из-за того, что турнир короткий и группы маленькие определяют по голам забитым, а личные встречи только третий доп. показатель
Тарас Б 1
Тарас Б 1 ответ Cara Delevingne (раскрыть)
вчера в 13:56
Насчёт автора согласен. Что ни статья - отсебятина.
Тарас Б 1
Тарас Б 1 ответ Cara Delevingne (раскрыть)
вчера в 13:54
Япония обыграла Германию. Разве не это первостепенно? Если нет, то это - ужос.
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ Тарас Б 1 (раскрыть)
вчера в 13:53
Нет, ничьей ей было не достаточно. При ничьей немцы выходили. Разница была лучше. А вытащили вот как - Начали смотреть заигранный эпизод, мусолить его. Мяч может быть на миллиметр был на линии, но он блин ушел. Он ушел уже физически. Надо это глупое правило пересмотреть.
Тарас Б 1
Тарас Б 1 ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 13:51
Каким образом Японию вытащили за уши? Им и ничьей было достаточно. Нет?
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 13:50
Полностью согласен. Автор статьи просто видимо очень рад влету немцев. В другой статье писал подробный коммент по поводу игры Германии.. Автор приправляет свою необъективность вполне правильными вещами. Поэтому создается впечатление, что автор высказывает авторитетное мнение. По Флику и то, что он провел слабы турнир. Я считаю, что это вообще бред. Посмотрите, как замены меняли игры. Все игры, кроме первой, но и там тоже была возможность спасти матч. Просто состав еще сыроват, дайте время.
Roger Young
Roger Young
вчера в 11:50, ред.
Статья не отражает действительность. Да, мне тоже не понравилась эта Германия. И я считаю, что должны были выступить лучше. Подошли к делу на расслабоне, что свойственно когда команда состоит из статусных миллионеров.

Но нельзя сказать, что Германия заслужила вылет. Тем более когда просмотрел как за уши вытащили Японию в плей-офф. Только один раз Германия допустила серьезную осечку, проиграв первый матч. С Испанией и Коста-Рикой сыграли блестяще и думаю дальше должны были раскочегариться, но то что произошло в игре Испании и Японии не поддается никакому логическому объяснению.

Отменяли и более чистые мячи. Здесь ощущение, что была установка топить лидеров и добавить многонационального разнообразия в 1/8. Не секрет, что уже давно педалируется идея, что ЧМ должен быть праздником футбола для всех, а не только для европейцев.

Германия сделала все что было в ее силах, но от таких ударов в спину не застрахован никто. Поэтому даже этого результата не хватило для выхода.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:44
"Япония-лучшая команда турнира"
это с процентом владения мячом 17 и 26 % и точностью передач до 70%? вы серьёзно? максиму самая эффективная, самая везучая, самая недооцененная, но далеко не лучшая. Польша лучше
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:16, ред.
"...пора завязывать с футбольным шовинизмом после стольких доказательств, что не все фавориты готовы к турниру" и тут нет никаких доказательств. Энрике слил япошкам, что подтвердили все и видно было как Испания доигрывала мяч, катая поперёк, это просто факт.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:12
"Польша, которая представляет в плей-офф Европу – худшая команда решающей стадии, независимо от развязки в группах Неймара и Роналду" откуда берутся такие выводы, не понятно, и ведь без доказательств такое подаётся за чистую монету.
Польша ничем не отличается от Японии, которой просто дали пройти. И следующая стадия турнира будет носить совсем другой характер, там не будет слабых команд.
SAMURАI
SAMURАI
вчера в 10:11, ред.
Больше всех разочаровали Германия и Бельгия.Одни из лучших составов в мире,есть опытные игроки и талантливая молодежь. Есть и тренер делавший мощнейшую Баварию,но нет игры. Вроде Германия и включалась когда надо,и с Испанией сравняла,Коста-Рику дожали,но чувствовалась вальяжность в игре,каждый сам за себя.Мюллер не стал вожаком,он не ведет команду за собой, Нойер хоть имеет лидерские качества,Но он не полевой игрок.

Самое слабое место Германии-это центральный нападающий,его у них нет, и опорная зона.
Komitas
Komitas
вчера в 09:09
О да, Япония показала огонь!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ aгeнт Cмит (раскрыть)
вчера в 09:07
Приветствую всю агентуру!
Конечно, вы правы. Что не запрещено, то разрешено. Просто тяжело биться в группе против нескольких 'везунчиков".
Да ещё если они вынуждают играть по своим правилам.
Я не любитель играть на кэфах 1,1-1,7, старался ставить на 4-5. Но когда видишь, что один игрок ставкой в 1000 очков набирает под 40 или больше тысяч - руки опускаются.
А когда таких товарищей орда, да ещё в твоей группе, ну просто полный песец (зверёк такой 🙂).
Ну что делать, приходится подстраиваться под игру соперников...
Гость
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