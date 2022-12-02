Германия снова вылетела из группы на ЧМ. Япония – лучшая команда турнира, воспитанная Бундеслигой

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вчера, 08:45

Флику не хватило победы над Коста-Рикой.

У японцев великолепная команда

Иначе не бывает, если переиграл Германию и Испанию. Причем оба успеха в матчах-перевертышах, когда сначала заманили фаворита в капкан недооценки, а потом перестроились. В случае с немцами разница в миллиметры – судьи посчитали, что мяч не покинул пределы поля в голевой атаке. Германия покинула ЧМ на групповом этапе, упали рекордно низко. А счастливые и заплаканные японцы отпраздновали второй подряд заслуженный выход в плей-офф. Тренер Хадзимэ, который футболистом стал частью провала сборной в Дохе, в том же городе спустя десятилетия переиграл Испанию.

Циничные фанаты теорий заговора скажут, что хитрый Луис Энрике просто не хотел увидеться с Хорватией, а потом с бразильцами. Так себе версия, ведь если бы Коста-Рика обыграла немцев – удержала счет, который был по ходу матча, то Испания и Германия синхронно вылетали. Встреча с Марокко, а после этого, если последует победа – с Португалией, совсем не бонус, а констатация, что Япония правильно подготовилась к турниру. Потенциальные соперники Энрике в полуфинале тоже не подарок – Англия и Франция. Не будет легкого плей-офф, пора завязывать с футбольным шовинизмом после стольких доказательств, что не все фавориты готовы к турниру.

Англия уже сыграла вничью с молодой командой США . Аргентина уступила Саудовской Аравии. Бельгия и Дания – последние команды своих групп, а это невероятно сильные коллективы. Польша, которая представляет в плей-офф Европу – худшая команда решающей стадии, независимо от развязки в группах Неймара и Роналду. Австралия, конечно, не венец футбольного творения, но у них есть душа. А у Японии есть интеллект. В составе «синих самураев» восемь человек из немецких клубов.

Многие лидеры Японии понимают европейский футбол, как автор победного мяча испанцам, ведь Танака выступает за «Фортуну». А Доан играет за успешный в Бундеслиге «Фрайбург». Япония как аналогия на этот клуб, а Германия как «Бавария»? Но из группы вышла дисциплинированная, организованная и жаждущая команда Хадзимэ. Четкость игровых линий, опыт футболистов – у японцев взрослая команда, немножко везения и парочка вратарских сэйвов вписали имена этих парней в футбольную легенду их родной страны. Приятно быть первыми в чем-то хорошем, и японцы первыми подарили фанатам, которые вчера тоже убрали за собой трибуны, сказку плей-офф дважды подряд.

Маленький сынишка Иньесты — Паоло Андреа, растет в Японии, и вчера проиграл сборной не чужой ему страны. Старший Иньеста сам убедился, насколько быстро самобытная нация с древними правилами умеет перенимать чужие традиции. Захотели научиться играть в футбол – справились, причем выбили учителей в лице немцев.

Немцы стали «хорошими» бельгийцами

Обидно из-за вылета лично Флика, это один из сильнейших наставников ЧМ . Но «сильный» не значит «лучший». Ханси слабо провел все три поединка, невзирая на четыре набранных пункта. Нельзя было после роскошного первого тайма с Японией так бездарно проводить пятнадцать минут в раздевалке. Недооценили первого соперника, не проиграли испанцам, но раз теперь Луис Энрике уступил покорителям обороны Нойера, то Германия едет домой. Так было четыре года назад, причем тогда решающим тоже стало поражение от команды из Азии – Южной Кореи. В Сочи пытался спасти Кроос, забив на 95-й минуте знаменитый гол шведам. А дальше увидели провал в дополнительное время против сборной Сона, игравшего когда-то за «Байер».

Но тогда коварный соперник не вышел из группы, а сейчас Япония воспользовалась победами над фаворитами. А вот немцы не исправили ошибки Лиги Наций. Там умудрились дважды не обыграть Венгрию, причем во втором случае уступили сопернику, который не прошел на ЧМ -2022. Немцы выиграли 1 из 6 матчей, а на чемпионате мира только Коста-Рика – объективно слабейшая сборная группы, позволила команде с немалым количеством игровых проблем забить больше. В принципе, немцы могли проиграть также Испании, но там выручила одна атака с завершением от «деревянного» форварда. А против Коста-Рики снова были пропущенные мячи – целых два, как против японцев. Пусть Германия не оставила такого плохого впечатления, как Бельгия или Польша, она снова вылетела из группы.

Впрочем, для фанатов команды, которая удивила легкостью поражения от Англии в первом раунде плей-офф Евро-2020, невзирая на выход из «группы смерти», неудача в Катаре не стала сюрпризом. Германия не перезагрузилась, хотя шансы на это были. Состав, схема, качество футбола с мячом на приличном уровне. Но Флик ошибался с составом, распределением ролей и разбором соперников, а футболисты промахивались. Немцы – сильнейший неудачник группового раунда.

Европейцам пора привыкать к поражениям

Мюллер на фотографиях выглядит как сорокалетний мужик, хотя на семь лет моложе. Рюдигер сам по себе мощный, но никогда не был классным организатором обороны. Крооса, Ройса и Хумельса в Катаре не было.Мусиала играл сам с собой, а не на команду. Гнабри и Раум понравились, Хаверц забил дважды, а Киммих привычно точно расставался с мячом. И всего этого мало. Мало не потому, что футбол Германии был ужасным, а из-за соперников. Испания молодая и нестабильная, но не проиграла немцам в футбол, заслужила проход дальше уже после великолепного удушения Коста-Рики в первом туре.

А Германия душила себя на последних минутах с тем же соперником, когда стало понятно, что победа ничего не даст. Растянули экзекуцию на минут двадцать. Коста-Рика не была готова выбить Испанию, не сумела победить, была слабее, чем немцы. Но вот Япония, являясь по номиналу ниже фаворитов, не смотрелась хуже. И Коста-Рике проиграли отчасти случайно, уступили после единственного удара соперника в створ. Видим тектонические движения в мире сборных. Если для успеха Южной Кореи на ЧМ -2002 нужны были арбитры – дурно пахли ошибки против Италии и Испании в пользу команды Хиддинка, то теперь Япония по правилам обыграла и немцев, и испанцев.