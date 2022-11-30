«Настоящие львы никогда не умирают». Сенегал вышел в плей-офф для Мане и в память о Буба Диопе

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вчера, 12:28

Капитан Кулибали не забыл про «Шкафа».

Успех в память про героя

Сенегальские фанаты – одно из очарований турнира. Танцоры, у которых на животах нарисованы буквы названия страны, на спины нанесли номер «19», который также мило маркером на рукав капитанской повязки нанес себе Кулибали. Это трогательное посвящение легендарному создателю первой сенсации ЧМ -2022. 19-й номер Буба «Шкаф» Диоп забил победный мяч сборной Франции. В тот день 11-летнему мальчику Калиду было непросто выбрать сторону. Кулибали родился во Франции, Африку видел только по телевизору.

Воспитывался в скромном клубе на тот момент, больших надеж не подавал. Мог стать грузчиком или учителем, водителем или медбратом. Но любовь к футболу питали успехи кумиров – Тюрама и Десайи. Франция выиграла ЧМ -1998, который Кулибали праздновал как маленький француз, выиграла Евро-2000. А затем чемпионы нарвалась на команду Бруно Метсю. Двадцать лет назад историческая родина Калиду сенсационно обыграла фактическую родину. А вчера пришел через его победы, будучи уважаемым капитаном команды Сенегала.

Кулибали забил победный мяч, а для Сенегала победой стал его выбор. Отказался от приглашения в сборную Франции. Символично, что сыграли с Эквадором именно 29 ноября – в этот день ровно два года назад мир покинул Буба Диоп. Папа был молодым мужчиной, всего 42 года, но бывший хавбек «Ланса», «Фулхэма» и «Портсмута» давно и тяжело болел. Бедняге не повезло с наследственностью, сразу и боковой амиотрофический склероз, и болезнь Шарко. Иначе рекордсмен Сенегала по голам на ЧМ – автор трех мячей в ворота Франции и Уругвая, радовался бы успеху капитана своей команды на новом посту.

Сиссе справился без Мане

Алиу играл за «Лилль», ПСЖ и «Бирмингем», был настоящим лидером сборной, хотя и не собрал за Сенегал сотню матчей. Футболистом был приличным, но явно не уровня Кулибали. Зато именно поколение Сиссе, Бубы Диопа, Диао, Анри Камара и скандального Эль-Хадж Диуфа нанесло на футбольную карту мира команду Сенегала. Были вторыми на КАН-2002, а затем «Львы Теранги» едва не оказались в полуфинале чемпионате мира. Проиграли Турции, но подобрались вплотную к призовому месту на мундиале.

Тогда была сенсация, а сейчас победа Сенегала на Кубке Африки и успехи в группе с Нидерладами воспринимаются иначе. Алиу Сиссе дали спокойно поработать, и хотя рядом с футболистами из «Челси» и ПСЖ у него хватает добротных, но не великих мастеров, соединение возвращенных на родину предков французов вместе с подпиткой из африканских академий, богатых на таланты, позволяет собрать физически крепкую, спокойную и характерную команду. Африканские сборные на ЧМ -2022 в порядке, но Сенегал – самый спокойный.

Лишь жаль, что нет Мане – Садио мог добавить недостающих ударов против голландцев, но и без форварда «Баварии» играют солидно. Понятно, что сильно выручает класс лидеров, поскольку Кулибали и Гейе выступали на самом высоком уровне. И возраст намекает им, что или сейчас, или никогда. Чемпионы Африки вышли в плей-офф спустя двадцать долгих лет. Выросло целое новое поколение фанатов, которые не помнят успех 2002-го. Благодарить нужно главного тренера, ведь до Сиссе сенегальцы ни разу не выигрывали на КАН, но эту важную вершину покорили. Для страны, где лишь 17 миллионов жителей, это большое достижение.

Надежды львов не умирают

Эквадор – симпатичная, но нестабильная команда. Видели их приличный отрезок против Катара, но не весь матч. Запомнились неплохие действия против голландцев, но снова же – не хватило концентрации и умения повторять лучшие финты многократно. Против Сенегала победа африканцев чище актерских качеств Валенсии, когда Эннер нелепо пытался заработать красную карточку для соперника. В том эпизоде важно, как реагировали игроки Сенегала. Лидеры отогнали самых буйных от места происшествия, а человек, которого пытались спровоцировать, не потерял самообладания.

«Львы Теранги» — зрелая команда во всех смыслах. Неслучайно со второй попытки выиграли Кубок Африки. Не случайно у Сенегала один тренер с 2015-го года, что для африканских сборных исключение, не правило. Сиссе не повезло на прошлом чемпионате мира – в последнем туре проиграли Колумбии, хотя обыграли поляков и не уступили японцам. Но в этот раз, несмотря на потерю Садио Мане из-за травмы, несмотря на ошибку Эдуара Менди в первом туре, собрались. Конечно, с группой откровенно повезло. Как обычно бывает, организатору турнира не достались самые грозные соперники.

И сам Катар – слабейшая сборная-хозяйка в истории ЧМ . Но Эквадор в решающем матче планировал сыграть против африканцев круче, Сенегал их сломал. Исмаила Сарр теперь получит путевку из Чемпионшипа, ведь форвард «Уотфорда» абсолютный рекордсмен группы «А» по обострениям игры, нравится его атлетизм и спокойствие. Бить пенальти, смотря вратарю в глаза, а не на мяч – доказательство хладнокровия. Бить прямо в угол, специфически выгнув стопу – доказательство технического мастерства. В Кулибали никто не сомневался, но у Сенегала есть приличный правый защитник Сабали из «Бетиса», а еще важнее, что есть уверенная в себе команда и даже резерв.