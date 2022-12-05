«Ротерхэм» – «Бристоль Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Ротерхэм» – «Бристоль Сити», который состоится 10 декабря 2022 года

«Ротерхэм»

«Мельники» в Чемпион Лиге после двадцати одного тура чемпионата занимают шестнадцатую строчку турнирной таблицы. Предлагаем вспомнить крайние несколько матчей с участием «красно-белых». В двадцатом туре «Ротерхэм» с разницей в один мяч уступил «Норвичу». С минимальным счётом в гостях «мельники» одержали победу над командой «Шеффилд Юнайтед».

В прошлом туре чемпионата «красно-белые» сыграли вничью с «Лутон Таун» со счётом 1:1.

«Бристоль Сити»

В Чемпионшипе на данный момент «зарянки» находятся на две строчки ниже «Ротерхэма» в турнирной таблице. Ознакомимся с результатами футбольных поединков «Бристоль Сити» за последнее время. В матче 20-го тура на выезде «зарянки» открыли счёт в матче с «Мидлсбро» уже на десятой минуте матча, но не удержали преимущество. Игра завершилась вничью (1:1). В 1/16 Кубка английской лиги «Бристоль» проиграл команде «Линкольн».

Вничью завершилась игра прошлого тура с «Уотфордом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ротерхэм» – 2.80

Ничья – 3.25

Победит «Бристоль Сити» – 2.41

Победит «Бристоль Сити» с форой -1.5 – 4.40

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.99

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.73

Статистика

Одну победу одержали «мельники» в пяти крайних матчах

За тот же период «зарянки» не выиграли ни одного поединка

Пять очных встреч завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

Принимая во внимание статистику очных встреч и последних матчей с участием команд, в предстоящем футбольном поединке не стоит ожидать результативной игры. Наш прогноз: тотал меньше 2.5 голов за игру. Коэффициент 1.73.