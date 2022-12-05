Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Ротерхэм» – «Бристоль Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:43
«Ротерхэм» – «Бристоль Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Ротерхэм» – «Бристоль Сити», который состоится 10 декабря 2022 года

«Ротерхэм»

«Мельники» в Чемпион Лиге после двадцати одного тура чемпионата занимают шестнадцатую строчку турнирной таблицы. Предлагаем вспомнить крайние несколько матчей с участием «красно-белых». В двадцатом туре «Ротерхэм» с разницей в один мяч уступил «Норвичу». С минимальным счётом в гостях «мельники» одержали победу над командой «Шеффилд Юнайтед».

В прошлом туре чемпионата «красно-белые» сыграли вничью с «Лутон Таун» со счётом 1:1.

«Бристоль Сити»

В Чемпионшипе на данный момент «зарянки» находятся на две строчки ниже «Ротерхэма» в турнирной таблице. Ознакомимся с результатами футбольных поединков «Бристоль Сити» за последнее время. В матче 20-го тура на выезде «зарянки» открыли счёт в матче с «Мидлсбро» уже на десятой минуте матча, но не удержали преимущество. Игра завершилась вничью (1:1). В 1/16 Кубка английской лиги «Бристоль» проиграл команде «Линкольн».

Вничью завершилась игра прошлого тура с «Уотфордом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ротерхэм» – 2.80
  • Ничья – 3.25
  • Победит «Бристоль Сити» – 2.41
  • Победит «Бристоль Сити» с форой -1.5 – 4.40
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.99
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.73

Статистика

  • Одну победу одержали «мельники» в пяти крайних матчах
  • За тот же период «зарянки» не выиграли ни одного поединка
  • Пять очных встреч завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

Принимая во внимание статистику очных встреч и последних матчей с участием команд, в предстоящем футбольном поединке не стоит ожидать результативной игры. Наш прогноз: тотал меньше 2.5 голов за игру. Коэффициент 1.73.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк ротерхэм
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:55
Победа или ничья команды хозяев поля в этом матче.
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:16
Гости не проиграют этот матч
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 