«Сандерленд» – «Вест Бромвич»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Сандерленд» – «Вест Бромвич», который состоится 12 декабря 2022 года

«Сандерленд»

«Чёрные коты» на текущий момент занимают одиннадцатое место в Чемпион Лиге. Предлагаем ознакомиться с несколькими футбольными поединками с участием команды за последнее время. С минимальным счётом дома «Сандерленд» уступил «Кардиффу». На выезде с разницей в один мяч «Макем» взял верх над «Бирмингемом». В товарищеском матче «чёрные коты» обыграли команду «Аль-Шабаб» из ОАЭ .

Со счётом 3:0 «Сандерленд» одержал победу над «Миллуолом».

«Вест Бромвич»

«Мешки» в Чемпионшипе находятся на двадцать второй строчке турнирной таблицы. Рассмотрим крайние несколько матчей «Вест Бромвича», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящей встрече с «чёрными котами». «Дрозды» с разницей в один гол обыграли «мандаринов» из Блэкпула в 19-ом туре чемпионата (1:0). С таким же счётом в пользу команды «Вест Бромвич Альбион» завершилась игра следующего тура с КПР . Футбольный клуб «Сток Сити» был повержен «Альбионом» в матче 21-го тура Чемпион Лиги.

В товарищеской встрече с минимальным счётом «дрозды» проиграли испанской команде «Эльче».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сандерленд» – 2.90

Ничья – 3.25

Победит «Вест Бромвич» – 2.43

Победит «Вест Бромвич» с форой -1.5 – 4.40

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.08

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.72

Статистика

Одно поражение потерпели «чёрные коты» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «Вест Бромвич» уступил своим оппонентам в двух играх

Пять очных встреч за последнее время завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за матч».

Прогноз

Восемь лет «чёрные коты» не выигрывают у «дроздов». Родные стены и неплохая форма помогут хозяевам прервать безвыигрышную серию. Наш прогноз: победа «Сандерленда». Коэффициент 2.90.