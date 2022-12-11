«Сандерленд» – «Вест Бромвич»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Сандерленд» – «Вест Бромвич», который состоится 12 декабря 2022 года
«Сандерленд»
«Чёрные коты» на текущий момент занимают одиннадцатое место в Чемпион Лиге. Предлагаем ознакомиться с несколькими футбольными поединками с участием команды за последнее время. С минимальным счётом дома «Сандерленд» уступил «Кардиффу». На выезде с разницей в один мяч «Макем» взял верх над «Бирмингемом». В товарищеском матче «чёрные коты» обыграли команду «Аль-Шабаб» из ОАЭ.
Со счётом 3:0 «Сандерленд» одержал победу над «Миллуолом».
«Вест Бромвич»
«Мешки» в Чемпионшипе находятся на двадцать второй строчке турнирной таблицы. Рассмотрим крайние несколько матчей «Вест Бромвича», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящей встрече с «чёрными котами». «Дрозды» с разницей в один гол обыграли «мандаринов» из Блэкпула в 19-ом туре чемпионата (1:0). С таким же счётом в пользу команды «Вест Бромвич Альбион» завершилась игра следующего тура с КПР. Футбольный клуб «Сток Сити» был повержен «Альбионом» в матче 21-го тура Чемпион Лиги.
В товарищеской встрече с минимальным счётом «дрозды» проиграли испанской команде «Эльче».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Сандерленд» – 2.90
- Ничья – 3.25
- Победит «Вест Бромвич» – 2.43
- Победит «Вест Бромвич» с форой -1.5 – 4.40
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.08
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.72
Статистика
- Одно поражение потерпели «чёрные коты» в пяти крайних матчах
- За аналогичный период «Вест Бромвич» уступил своим оппонентам в двух играх
- Пять очных встреч за последнее время завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за матч».
Прогноз
Восемь лет «чёрные коты» не выигрывают у «дроздов». Родные стены и неплохая форма помогут хозяевам прервать безвыигрышную серию. Наш прогноз: победа «Сандерленда». Коэффициент 2.90.