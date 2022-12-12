Soccer.ru
ГлавнаяБлогиМодный разговорВокруг футбола

Эвра в образе мушкетера, Тюкавин поймал огромную рыбу. Как провели выходные известные футболисты

вчера, 07:45
Тюкавин
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Смолов Федор
Смолов Федор
Нападающий
Куртуа Тибо
Куртуа Тибо
Вратарь
Гётце Марио
Гётце Марио
Полузащитник

Рассказываем о личной жизни футболистов за последние несколько дней.

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне уже начал наряжать елку.

Эвра в образе мушкетера, Тюкавин поймал огромную рыбу. Как провели выходные известные футболисты

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра предстал в образе мушкетера в честь победы над командой Англии и назвал себя «Эврамисом».

Эвра в образе мушкетера, Тюкавин поймал огромную рыбу. Как провели выходные известные футболисты

Стиляга дня. Экс-футболист ПСЖ Эсекель Лавесси.

Эвра в образе мушкетера, Тюкавин поймал огромную рыбу. Как провели выходные известные футболисты

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа улетел на Мальдивы.

Эвра в образе мушкетера, Тюкавин поймал огромную рыбу. Как провели выходные известные футболисты

Полузащитник «Милана» Раде Крунич объявил о скором пополнении в семье.

Эвра в образе мушкетера, Тюкавин поймал огромную рыбу. Как провели выходные известные футболисты

Форвард «Локомотива» Иван Игнатьев вместе со своей девушкой улетел на море.

Эвра в образе мушкетера, Тюкавин поймал огромную рыбу. Как провели выходные известные футболисты

Милота дня. Футболист «Айнтрахта» Марио Гетце отправился в пустыню вместе с сыном.

Нападающий «Динамо» Федор Смолов провел время с Павлом Мамаевым и его женой.

Эвра в образе мушкетера, Тюкавин поймал огромную рыбу. Как провели выходные известные футболисты

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин похвастался уловом.

Эвра в образе мушкетера, Тюкавин поймал огромную рыбу. Как провели выходные известные футболисты

Девушка дня. Жена защитника ПСЖ Серхио Рамоса.

Эвра в образе мушкетера, Тюкавин поймал огромную рыбу. Как провели выходные известные футболисты

Футболист «Ромы» Леонардо Спинаццола повстречал дельфина.

Эвра в образе мушкетера, Тюкавин поймал огромную рыбу. Как провели выходные известные футболисты

Всем новогоднего настроения от Данило Д'Амброзио!

Бывший тренер сборной Бельгии рассказал, что сейчас живёт в России
Вчера, 10:57
«Тоттенхэм» случайно разослал приглашения на матч Англии в полуфинале ЧМ
Вчера, 09:07
Стоунз и Уокер забрали бездомного кота из Катара после чемпионата мира
Вчера, 00:50
СлухиПромес может получить гражданство РФ
09 декабря
Беллингем рассказал, что переписывается с Холандом
08 декабря
Контейнеры с пивом появляются в странах, выступающих на чемпионате мира
08 декабря Фото
Все комментарии
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 13:12
Ждите последствий, если не удастся замять конечно, от встречи Паши и Феди!!!!!!)))
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 12:12
Тюка поймал морского Шпалыча?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:03
Жена Мамаева удовлетворена
Futurista
Futurista
вчера в 08:46
Нападающий «Динамо» Федор Смолов провел время с Павлом Мамаевым и его женой...тема не раскрыта)...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 