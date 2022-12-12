Эвра в образе мушкетера, Тюкавин поймал огромную рыбу. Как провели выходные известные футболисты

Рассказываем о личной жизни футболистов за последние несколько дней.
Наставник «Атлетико» Диего Симеоне уже начал наряжать елку.
Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра предстал в образе мушкетера в честь победы над командой Англии и назвал себя «Эврамисом».
Стиляга дня. Экс-футболист ПСЖ Эсекель Лавесси.
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа улетел на Мальдивы.
Полузащитник «Милана» Раде Крунич объявил о скором пополнении в семье.
Форвард «Локомотива» Иван Игнатьев вместе со своей девушкой улетел на море.
Милота дня. Футболист «Айнтрахта» Марио Гетце отправился в пустыню вместе с сыном.
Нападающий «Динамо» Федор Смолов провел время с Павлом Мамаевым и его женой.
Форвард «Динамо» Константин Тюкавин похвастался уловом.
Девушка дня. Жена защитника ПСЖ Серхио Рамоса.
Футболист «Ромы» Леонардо Спинаццола повстречал дельфина.
Всем новогоднего настроения от Данило Д'Амброзио!