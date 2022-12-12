Стоунз и Уокер забрали бездомного кота из Катара после чемпионата мира

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сегодня, 00:50

Защитники сборной Англии и заберут кота из Катара после вылета национальной команды с чемпионата мира.

Оба футболиста подружились с бездомным полосатым котом во время своего четырехнедельного пребывания в Катаре. Стоунз назвал питомца Дэйвом, а Уокер пообещал, что заберет животное в Англию, если сборная победит на чемпионате мира. Несмотря на вылет из Франции в 1/4 финала, футболисты настолько привязались к Дэйву, что всё равно решили забрать его в Англию.

Кота доставили ​​в местную ветеринарную клинику для анализов и прививок, он проведет четыре месяца в карантине, прежде чем он будет отправлен в «Манчестер Сити» или на попечение Стоунза или Уокера, которые оба выступают за «горожан».