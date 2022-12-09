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Промес может получить гражданство РФ

вчера, 18:09

Футболист «Спартака» Квинси Промес может стать гражданином России.

Московский клуб инициировал данный процесс. Вероятность успеха в этом начинании высока, хотя на данный момент о результате нельзя говорить с полной уверенностью. Промес играл за «красно-белых» с 2014 по 2018 год, затем он вернулся в московский клуб в феврале 2021 года.

Ранее сообщалось, что игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо могут получить российское гражданство.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:23
Думаю, даже болельщики армейцев и питерцев согласятся, что Промес уже воспринимается вот прям своим. Как в своё время Робсон.
Даже бизнес открыл в столице. Так что шаг логичный
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 19:08
Решил Промяс укрыться от Нидерландского правосудия. Гыгыгы
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:46
а надо ли это ему
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:27
Это даже можно сказать было предсказуемо. Возвращаться в Нидерланды, грозит тюремным сроком !)
Гость
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