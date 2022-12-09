Промес может получить гражданство РФ

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вчера, 18:09

Футболист «Спартака» может стать гражданином России.

Московский клуб инициировал данный процесс. Вероятность успеха в этом начинании высока, хотя на данный момент о результате нельзя говорить с полной уверенностью. Промес играл за «красно-белых» с 2014 по 2018 год, затем он вернулся в московский клуб в феврале 2021 года.

Ранее сообщалось, что игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо могут получить российское гражданство.