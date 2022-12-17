«Хаддерсфилд Таун» – «Уотфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Хаддерсфилд Таун» – «Уотфорд», который состоится 17 декабря 2022 года

«Хаддерсфилд Таун»

«Терьеры» в Чемпион Лиге находятся на последней строчке турнирной таблицы. Только в пяти футбольных встречах из двадцати двух команда порадовала победами своих болельщиков. Пропустив первыми, «бело-голубые» выиграли у КПР на их поле. Нулевую ничью раскатали в позапрошлом туре «терьеры» с «Суонси». Греческому «Олимпиакосу» команда из Хаддерсфилда уступила в товарищеской встрече.

На прошлых выходных с минимальным счётом «бело-голубые» проиграли «клинкам» из Шеффилда.

«Уотфорд»

«Золотые мальчики» из Уотфорда входят на данный момент в пятёрку лучших команд второй по значимости футбольной лиги Англии. Ознакомимся с футбольными матчами с участием «шершней» за последнее время. Дубль Жоао Педро принёс победу «Уотфорду» над «ройялсами» из Рединга. «Нулёвку» раскатала «жёлтая армия» с командой «Бристоль Сити». В товарищеском поединке «золотые мальчики» обыграли «канониров».

Без голов завершилась встреча с «тиграми» на прошлых выходных.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хаддерсфилд Таун» – 3.60

Ничья – 3.35

Победит «Уотфорд» – 2.10

Победит «Уотфорд» с форой -1.5 – 3.75

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.13

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.69

Статистика

В трёх матчах из пяти крайних «Хаддерсфилд» проиграл

«Уотфорд» потерпел поражение от своих соперников в одном поединке

Исходом «тотал меньше 2.5 голов за матч» завершились четыре очные встречи из пяти за последнее время.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.75 на победу «Уотфорда» с форой -1.5. На десять очков отстают «золотые мальчики» от «Бёрнли», которые возглавляют турнирную таблицу Чемпионшипа. Гости сократят отставание в предстоящей игре с «терьерами».