«Селтик» – «Ливингстон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Селтик» – «Ливингстон», который состоится 21 декабря 2022 года

«Селтик»

«Мальчики» из Глазго возглавляют на текущий момент турнирную таблицу чемпионата. Вспомним результаты крайних матчей с участием «бело-зелёных». В товарищеской встрече с австралийской командой «Сидней» клуб из Глазго проиграл с разницей в один мяч. «Эвертону» после серии пенальти «Селтик» проиграл. Все семь голов в матче с французским «Ренном» были забиты в первом тайме. Со счётом 3:4 «мальчики» уступили сопернику.

С минимальным счётом «Селтик» в гостях одержал победу над «Абердином».

«Ливингстон»

В шотландской Премьер-лиге «львы» после пятнадцати матчей сезона занимают шестое место. Предлагаем ознакомиться с успехами команды за последнее время. В 16-ом туре чемпионата «Ливингстон» раскатал ничью с командой «Хартс». Из трёх товарищеских матчей, которые провели «львы» до предстоящей игры с «Селтиком», в двух команда из Ливингстона обыграла своих оппонентов. «Львы» с разницей в один мяч уступили КПР . С большим счётом взяли верх над латвийской командой «Лиепая».

«Фортуну» из Нидерландов «львы» со счётом 3:0 выиграли в товарищеском поединке 8 декабря.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Селтик» – 1.10

Ничья – 8.80

Победит «Ливингстон» – 21.00

Победит «Селтик» с форой -2.5 – 1.88

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.34

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.90

Статистика

В двух матчах из пяти за последнее время «мальчики» из Глазго выиграли своих оппонентов

«Львы» за аналогичный период одержали победы в трёх поединках

Исходом «обе забьют — нет» завершились четыре очные встречи из пяти крайних.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.88 на победу «Селтика» с форой -2.5. «Бело-зелёные» находятся на первой строчке турнирной таблицы и сделают всё, чтобы всё оставалось так как есть.