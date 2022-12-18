Очередное подтверждение того, что Премьер-Лига — лучшая в мире. Её игроки выделялись на фоне остальных на ЧМ

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вчера, 18:29

В том, что Премьер-Лига — лучшая, никто не сомневался.

Атакующие игроки английского чемпионата показали класс, но стоит отдать должное ПСЖ

После объявления составов всех сборных на чемпионат мира стало известно, что представительство Английской Премьер-Лиги сильно превалирует относительно других лиг. Оттуда на мундиаль отправилось 136 игроков (16%), в то время как у ближайшего преследователя Ла Лиги — 84 игрока.

И это как раз тот случай, когда количество переросло в качество. Игроки Премьер-Лиги забили на мундиале 35 мячей — лучшие из них Альварес (4 мяча), Сака, Ришарлисон, Рэшфорд (все — по 3). По обыкновению во многих забитых мячах поучаствовал капитан «трех львов» Харри Кейн и лидер португальской сборной и «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш.

Однако не стоит забывать о троице из ПСЖ , которая в совокупности забила 13 мячей и отдала 7 голевых передач. Игроки ни одного другого клуба не смогли даже приблизиться к подобным показателям. 2 из них играют в финале и ведут борьбу за звание лучшего бомбардира чемпионата мира. Кто одержит победу — узнаем сегодня.

И если уж говорить о клубах, чьи игроки забивали на мундиале чаще всего, то в топ-7 лучших команд по этому показателю входит сразу 5 клубов из Премьер-Лиги, которых несложно назвать, так как игроки «Ливерпуля» на первенстве планеты себя не проявили.

В топ-7 выделяются «Барселона» (7 забитых мячей) и «Милан» (8). Представительство «Барселоны» при этом самое большое в гонке бомбардиров. Сразу 5 ее игроков забивали за свои сборные — столько же у «Манчестер Сити». В свою очередь, из «Милана» преимущественно забивал Оливье Жиру, который отличился 4 голами.

Среди полузащитников огромное разнообразие игроков, проявивших себя

Наибольшее число сюрпризов на мундиале именно среди игроков полузащиты. И нельзя сказать, что большинство из них представляет клубы АПЛ , Ла Лиги или любой другой лиги.

К таковым можно отнести Софьяна Амрабата, который был известен преимущественно в кругах любителей и знатоков Серии А. Амрабат был на чемпионате мира опорой и одной из главных причин плотности в рядах марокканской сборной, которая так далеко прошла. Софьян сделал 57 возвратов мяча за 7 проведенных матчей — это лучший показатель среди африканцев с 1966 года.

Энцо Фернандес переехал в португальскую лигу прошедшим летом и быстро стал основой прессинг-машины лиссабонской «Бенфики», но мундиаль начинал в качестве запасного сборной Аргентины. Все изменило поражение в матче с Саудовской Аравией и не совсем удававшаяся игра во встрече второго тура против Мексики. Выпустив Энцо на 57-й минуте, Скалони не прогадал, поскольку полузащитник принес победу своей команде, а после уже был неизменным игроком старта, попутно давая главной звезде сборной больше свободы.

Лука Модрич — один из лучших полузащитников мира последних лет и уж точно лучший полузащитник Ла Лиги. Он в очередной раз показал свой уровень, став первым игроком, отыгравшим 7 матчей турнира в возрасте 37+ лет. Хорватская тройка полузащиты Модрич, Ковачич и Брозович была несомненно лучшей на прошедшем ЧМ , а именно Модрич был ее дирижером.

Через атакующего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша строилась вся игра португальской сборной. Он вошел в символические команды в двух первых турах мундиаля. За 4 сыгранных матча Бруну забил 2 мяча, отдал 3 голевые передачи. Его важность для сборной больше всего проявилась в матче 1/4 финала, когда он опускался в оборонительную линию, распределяя мяч в атакующие зоны.

Среди игроков оборонительной линии тоже достаточно разнообразия, но Премьер-Лига вновь впереди

Кристиан Ромеро и Лисандро Мартинес являются лидерами не только своих клубов в Премьер-Лиге, но и своей сборной, которая сохранила ворота в неприкосновенности трижды. Именно они позволили Эми Мартинесу совершить лишь 5 сейвов за весь турнир, но и в тех случаях, когда ему приходилось вступать в игру, он был очень хорош — голландцы не дадут соврать.

Как и Ромеро с Мартинесом, на мундиале себя проявил и Ибрахима Конате, который хоть и не был гарантированно основным защитником сборной Франции, но в тех случаях, когда выходил с первых минут, был без вопросов лучшим. Об этом говорят и цифры — Конате смог выйти победителем в 20 из 21 единоборств в воздухе и в 24 из 28 на земле, что является единолично лучшими показателями на мундиале.

Оборона сборной Англии, состоящая исключительно из представителей Премьер-Лиги, еще на предыдущих турнирах приучила нас к надежной и осторожной игре у своих ворот. Чемпионат мира в Катаре не стал исключением. В данный момент Пикфорд, как и Буну с Эми Мартинесом, имеет на своем счету 3 сухих матча и вполне может рассчитывать на золотую перчатку.

Оборонительная линия марокканцев, как и сама сборная, стала сюрпризом для всей планеты. До полуфинала марокканцы пропустили лишь 1 мяч — и тот от собственного игрока в матче против Канады. Во всех остальных до ворот Буну было тяжело добраться, о чем говорит и количество сейвов, которых у Буну за 7 матчей набралось аналогичное количество. Причина тому — плотная и надежная оборона, о которой уже говорилось выше. К показателю Софьяна Амрабата также можно приписать индивидуальное мастерство Хакими, который стал лучшим по количеству отборов — 28.