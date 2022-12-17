Сборная Хорватии обыграла Марокко (2:1) и завоевала бронзу чемпионата мира.
На последних одиннадцати ЧМ третье место занимали европейские сборные, последним неевропейским бронзовым призером ЧМ стала Бразилия в 1978 году.
Сборная Хорватии обыграла Марокко (2:1) и завоевала бронзу чемпионата мира.
На последних одиннадцати ЧМ третье место занимали европейские сборные, последним неевропейским бронзовым призером ЧМ стала Бразилия в 1978 году.
На самом ЧМ нет настолько слабых сборных.
Да и будь сборные ЮА действительно так сильны - не вылетали бы как Бразилия в ранних стадиях (а порой и с унизительным счетом).
На самом ЧМ нет настолько слабых сборных.
Да и будь сборные ЮА действительно так сильны - не вылетали бы как Бразилия в ранних стадиях (а порой и с унизительным счетом).