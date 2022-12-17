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На последних одиннадцати ЧМ третье место занимали европейские сборные

вчера, 20:13
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия2 : 1Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Сборная Хорватии обыграла Марокко (2:1) и завоевала бронзу чемпионата мира.

На последних одиннадцати ЧМ третье место занимали европейские сборные, последним неевропейским бронзовым призером ЧМ стала Бразилия в 1978 году.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:15
Тут разговор о самом ЧМ, а не о отборочных и прочих играх.

На самом ЧМ нет настолько слабых сборных.

Да и будь сборные ЮА действительно так сильны - не вылетали бы как Бразилия в ранних стадиях (а порой и с унизительным счетом).
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:15
Турция вроде была?
monah-10
monah-10
вчера в 20:14
Все когда-то закончится, как и мы.
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:14
Хорошая статистика для Европы...
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