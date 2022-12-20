«Антверпен» — «Стандард» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Бельгии «Антверпен» — «Стандард», который состоится 20 декабря 2022 года

«Антверпен»

«Антвверпен» сдал в последних матчах, проведенных до ЧМ 2022 и потеря очков привела к тому, что команда опустилась на третье место в турнирной таблице. Тем не менее, клуб еще может все исправить, а также пройти дальше в кубке Бельгии, где их ждет непростой, но проходимый соперник. Победа в предстоящей встрече даст дополнительную уверенность в собственных силах и возможно позволит в скором времени вернуть место в турнирной таблице чемпионата.

14 декабря в товарищеском матче «Мехелен» разошелся миром с «Эспаньолом» (1:1), а четвертого числа переиграл «Бреду» (2:0).

«Стандард»

«Стандард» провел несколько товарищеских матчей в декабре, но не смог победить ни в одном из них. Это в какой-то степени может повлиять на игру команды в ближайших матчах, пока футболистам не удастся прервать неприятную серию. Предстоящую игру коллектив сыграет на выезде, поэтому ему придется ждать ошибок соперника и демонстрировать хорошую реализацию голевых моментов, чтобы пробиться в четвертьфинал.

14 декабря «Стандард» проиграл в товарищеском матче «Валансьену» (0:1), а восьмого числа уступил «Ницце» (1:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Антверпен» – 1.68

Ничья – 4.05

Победит «Стандард» – 4.8

Статистика

«Стандард» не может выиграть уже пять матчей подряд во всех турнирах

«Антверпен» выиграл семь из десяти последних домашних матчей

«Стандард» выиграл два последних матча у «Антверпена»

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Антверпена», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.68. Предполагаем, что матч будет проходить под диктовку хозяев и закончится их победой с разницей в 1-2 мяча.