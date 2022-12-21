«Лидс» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Лидс» – «Манчестер Сити», который состоится 28 декабря 2022 года

«Лидс»

«Павлины» после четырнадцати матчей чемпионата находятся на пятнадцатой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты последних матчей с участием «белых». С минимальным счётом команда уступила «волкам» из Вулверхэмптона в матче 1/16 Кубка английской лиги. В прошлом туре чемпионата Англии «шпоры» в напряжённой борьбе одержали победу над «Лидсом». В двух товарищеских встречах перед игрой с «Манчестер сити» команда из Лидса обыграла своих оппонентов. С разницей в один мяч «павлины» выиграли у испанского клуба «Эльче».

Со счётом 2:1 «белые» взяли верх над командой «Реал Сосьедад».

«Манчестер Сити»

«Небесно-голубые» на данный момент находятся на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. Предлагаем рассмотреть результаты футбольных поединков «горожан» за последнее время. В 15-ом туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал победу над «Фулхэмом», хотя почти весь матч «небесно-голубые» играли в меньшинстве. Поразив дважды ворота соперника, всухую «горожане» обыграли «Челси» в игре Кубка английской лиги. «Пчёлам» из Брентфорда в прошлом туре «небесно-голубые» проиграли с разницей в один мяч на своём поле.

В товарищеском матче «Манчестер сити» со счётом 2:0 выиграл у испанского клуба «Жирона».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лидс» – 8.40

Ничья – 5.80

Победит «Манчестер Сити» – 1.29

Победит «Манчестер Сити» с форой -2.5 – 2.70

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.39

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.62

Статистика

Четыре очные встречи из пяти крайних завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру»

В трёх матчах из пяти за последнее время «павлины» взяли верх над своими соперниками

«Горожане» за тот же период в четырёх футбольных поединках обыграли своих оппонентов.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.70 на победу «Манчестер Сити» с форой -2.5. Отставание «небесно-голубых» от «канониров» составляет пять очков и продолжать терять очки для «горожан» опасно. В апреле текущего года «Манчестер Сити» с разгромным счётом обыграл «павлинов».