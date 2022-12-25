«Престон» – «Хаддерсфилд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Престон» – «Хаддерсфилд», который состоится 26 декабря 2022 года
«Престон»
Седьмую строчку турнирной таблицы чемпионата занимают «неуязвимые» на текущий момент. Предлагаем обратить внимание на несколько матчей с участием «лилейно-белых» за последнее время. В 20-ом туре Чемпионшипа на выезде «Престон Норт Энд» взял верх над «Редингом». Дома «неуязвимые» уступили с разницей в пару мячей футбольному клубу «Миллуолл». В позапрошлом туре с разгромным счётом «лилейно-белые» обыграли команду «Блэкберн» на их поле.
С минимальным счётом «Престон» проиграл 17 декабря КПР.
«Хаддерсфилд»
«Терьеры» на данный момент находятся на последнем месте. Ознакомимся с результатами футбольных поединков «Хаддерсфилда». Нулевую ничью команда раскатала с «Суонси» в 21-ом туре Чемпионшипа. Греческому «Олимпиакосу» в товарищеской встрече «бело-синие» уступили с разницей в пару мячей. «Шеффилд Юнайтед» с минимальным счётом на своём поле взял верх над «терьерами».
В прошлом туре чемпионата «Хаддерсфилд» был повержен «золотыми мальчиками» из Уотфорда со счётом 0:2.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Престон» – 1.86
- Ничья – 3.40
- Победит «Хаддерсфилд» – 4.40
- Победит «Престон» с форой -1.5 – 3.15
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.13
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.67
Статистика
- В четырёх очных встречах из пяти исход был следующий «обе забьют — нет»
- Из пяти матчей в трёх «неуязвимые» выиграли своих оппонентов
- За тот же период «бело-синие» одержали одну победу.
Прогноз
«Престон Норт Энд» в октябре текущего года обыграл «терьеров» на их поле. Дома «неуязвимые» сумеют взять верх над соперником. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.86 на победу «Престона».