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«Престон» – «Хаддерсфилд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 02:44
«Престон» – «Хаддерсфилд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Престон» – «Хаддерсфилд», который состоится 26 декабря 2022 года

«Престон»

Седьмую строчку турнирной таблицы чемпионата занимают «неуязвимые» на текущий момент. Предлагаем обратить внимание на несколько матчей с участием «лилейно-белых» за последнее время. В 20-ом туре Чемпионшипа на выезде «Престон Норт Энд» взял верх над «Редингом». Дома «неуязвимые» уступили с разницей в пару мячей футбольному клубу «Миллуолл». В позапрошлом туре с разгромным счётом «лилейно-белые» обыграли команду «Блэкберн» на их поле.

С минимальным счётом «Престон» проиграл 17 декабря КПР.

«Хаддерсфилд»

«Терьеры» на данный момент находятся на последнем месте. Ознакомимся с результатами футбольных поединков «Хаддерсфилда». Нулевую ничью команда раскатала с «Суонси» в 21-ом туре Чемпионшипа. Греческому «Олимпиакосу» в товарищеской встрече «бело-синие» уступили с разницей в пару мячей. «Шеффилд Юнайтед» с минимальным счётом на своём поле взял верх над «терьерами».

В прошлом туре чемпионата «Хаддерсфилд» был повержен «золотыми мальчиками» из Уотфорда со счётом 0:2.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Престон» – 1.86
  • Ничья – 3.40
  • Победит «Хаддерсфилд» – 4.40
  • Победит «Престон» с форой -1.5 – 3.15
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.13
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.67

Статистика

  • В четырёх очных встречах из пяти исход был следующий «обе забьют — нет»
  • Из пяти матчей в трёх «неуязвимые» выиграли своих оппонентов
  • За тот же период «бело-синие» одержали одну победу.

Прогноз

«Престон Норт Энд» в октябре текущего года обыграл «терьеров» на их поле. Дома «неуязвимые» сумеют взять верх над соперником. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.86 на победу «Престона».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк престон
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