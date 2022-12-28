«Марсель» — «Тулуза» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Марсель» — «Тулуза», который состоится 29 декабря 2022 года

«Марсель»

Команда провела не самый удачный отрезок сезона в октябре и потеряла несколько позиций, но ситуация остается вполне контролируемой. Сейчас «Марсель» занимает четвертое место с 30 очками и имеет хорошие шансы бороться за зону Лиги Чемпионов. В предстоящей встрече с вернувшейся в Лигу 1 «Тулузой» рассматривают как возможность набрать важные три балла, если серьезно отнестись к сопернику и исключить недооценку.

11 декабря «Марсель» проиграл в товарищеском матче «Сассуоло» (2:3), а 13 ноября в чемпионате обыграл «Монако» (3:2).

«Тулуза»

«Тулуза» не может набрать очки уже в нескольких матчах, что расстраивает болельщиков, которые хотят, чтобы команда сохранила место в Лиге 1. Перед стартом очередного тура коллектив набрал 16 очков и занимает 12 место, опережая зону вылета лишь на три пункта. Такой отрыв не может гарантировать безопасность «Тулузе», поэтому футболистам необходимо приложить максимум усилий, чтобы набирать очки в ближайших поединках.

20 декабря «Тулуза» проиграла товарищескую встречу «Монпелье» (1:2), а 16 числа команда проиграла «Галатасараю» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Марсель» – 1.5

Ничья – 4.6

Победит «Тулуза» – 6.1

Статистика

«Марсель» выиграл только три поединка из десяти последних матчей во всех турнирах

«Тулуза» проиграла пять из шести последних матчей во всех турнирах

«Марсель» выиграл шесть последних матчей у «Тулузы»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Марселя», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. «Тулуза» играет очень неуверенно, и хозяева обязаны выигрывать предстоящий поединок, как более высококлассная команда.