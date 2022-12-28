«Миллуолл» – «Бристоль Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Миллуолл» – «Бристоль Сити», который состоится 29 декабря 2022 года
«Миллуолл»
«Докеры» на данный момент в Чемпион Лиге находятся на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата. Вспомним недавние успехи команды, чтобы предположить возможный исход футбольного поединка с «Бристоль Сити». Ничейным исходом завершилась товарищеская игра с датским «Брённбю». «Чёрным котам» из Сандерленда «львы» проиграли всухую, пропустив три гола. На своём поле в позапрошлом туре «докеры» сыграли вничью с командой «Уиган».
Со счётом 2:0 «Миллуолл» одержал победу над «шершнями» из Уотфорда.
«Бристоль Сити»
«Зарянки» в Чемпионшипе занимают восемнадцатое место. Предлагаем ознакомиться с результатами последних матчей команды. «Нулёвку» футбольный клуб из Бристоля раскатал с «Уотфордом». В гостях «красно-белые» взяли верх над «Ротерхэмом». В позапрошлом туре Чемпион Лиги, открыв счёт первыми, «зарянки» уступили на своём поле «Сток Сити».
26 декабря «Бристоль Сити» проиграл со счётом 0:2 «Вест Бромвичу».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Миллуолл» – 2.00
- Ничья – 3.50
- Победит «Бристоль Сити» – 3.75
- Победит «Миллуолл» с форой -1.5 – 3.50
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.05
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.77
Статистика
- Четыре очные встречи из пяти крайних завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за матч»
- «Львы» из пяти поединков за последнее время проиграли только в одном
- За аналогичный период «зарянки» уступили в трёх играх.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.50 на победу «Миллуолла» с форой -1.5. На своём поле «докеры» уже выигрывали «зарянок» с разницей больше, чем в два гола.