«Миллуолл» – «Бристоль Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Миллуолл» – «Бристоль Сити», который состоится 29 декабря 2022 года

«Миллуолл»

«Докеры» на данный момент в Чемпион Лиге находятся на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата. Вспомним недавние успехи команды, чтобы предположить возможный исход футбольного поединка с «Бристоль Сити». Ничейным исходом завершилась товарищеская игра с датским «Брённбю». «Чёрным котам» из Сандерленда «львы» проиграли всухую, пропустив три гола. На своём поле в позапрошлом туре «докеры» сыграли вничью с командой «Уиган».

Со счётом 2:0 «Миллуолл» одержал победу над «шершнями» из Уотфорда.

«Бристоль Сити»

«Зарянки» в Чемпионшипе занимают восемнадцатое место. Предлагаем ознакомиться с результатами последних матчей команды. «Нулёвку» футбольный клуб из Бристоля раскатал с «Уотфордом». В гостях «красно-белые» взяли верх над «Ротерхэмом». В позапрошлом туре Чемпион Лиги, открыв счёт первыми, «зарянки» уступили на своём поле «Сток Сити».

26 декабря «Бристоль Сити» проиграл со счётом 0:2 «Вест Бромвичу».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Миллуолл» – 2.00

Ничья – 3.50

Победит «Бристоль Сити» – 3.75

Победит «Миллуолл» с форой -1.5 – 3.50

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.05

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.77

Статистика

Четыре очные встречи из пяти крайних завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за матч»

«Львы» из пяти поединков за последнее время проиграли только в одном

За аналогичный период «зарянки» уступили в трёх играх.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.50 на победу «Миллуолла» с форой -1.5. На своём поле «докеры» уже выигрывали «зарянок» с разницей больше, чем в два гола.