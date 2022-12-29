Футбол в политике. От Веа и Каладзе до Зико и Кэмпбелла

1672309089

вчера, 13:18

Бывшие футболисты, штурмовавшие политические вершины.

Всем нам хорошо известен совершенно избитый штамп о том, что спорт вне политики. Разумеется, это не так. И более того, есть спортсмены, которые прекрасно доказывают обратное. Мы тут даже не будем разбирать состав Госдумы, поскольку там людей от футбола мало. Но в мире вообще-то многие футболисты после завершения карьеры пытаются конвертировать свою известность и, как им кажется, свои умные мысли и идеи во благо людей в политическую карьеру. Сейчас самое время вспомнить о всемирно известных игроках, решивших пойти в политику. Кто-то из списка вам уже знаком, а чье-то появление здесь будет сюрпризом.

Джордж Веа

Пожалуй, самый известный и успешный политик среди бывших футболистов. Он и как футболист добился редкого достижения – взял «Золотой мяч» в 1995 году. А в 2005-м, вскоре после окончания Второй гражданской войны в Либерии, Веа объявил о намерении баллотироваться в президенты страны. Он был очень популярен на Родине, но противники называли его неопытным политиком без образования – «малышом в лесу». Тогда на выборах Веа проиграл Эллен Джонсон-Серлиф. Но в 2014-м победил ее сына на выборах в парламент. И это было не все. Веа предпринял еще одну попытку стать президентом в 2017 году. И на этот раз добился успеха. До сих пор возглавляет страну.

Ромарио

Один из величайших нападающих всех времен и бразильская легенда. Ромарио зашел достаточно далеко в своей политической карьере. В качестве члена Бразильской социалистической партии Ромарио вошел в состав нижней палаты Конгресса в 2010 году. Многие за пределами Бразилии удивились, узнав о его политической карьере, перед ЧМ -2014, поскольку Ромарио яростно выступал против проведения турнира в Бразилии, критикуя правительство страны за безумные расходы на проведение чемпионата. Ромарио, который вроде как хотел стать губернатором Рио-де-Жанейро, потом с успехом пробился в верхнюю палату парламента, где находится до сих пор, но уже представляет Либеральную партию с 2021 года.

Джованни Ривера

Только Паоло Мальдини, Франко Барези и Алессандро Костакурта провели больше матчей за «Милан», чем Ривера, который с 1960 по 1979 год выходил на поле в форме «россонери» 658 раз. После завершения игровой карьеры он стал вице-президентом клуба, но к 1986 году обратил внимание на политику. Быстро стал депутатом от партии христианских демократов, потом поработал заместителем министра обороны, а в 2005 году стал депутатом Европарламента. Вполне состоявшийся политик и чиновник получился.

Каха Каладзе

Один из величайших футболистов в истории Грузии. Бывший защитник «Милана» завершил карьеру в мае 2012 года, но начал политическую карьеру, по факту, даже чуть раньше. В феврале того же года он стал членом партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия». А в октябре уже был депутатом. Всего через две недели после избрания двукратный победитель Лиги чемпионов был назначен заместителем премьер-министра и министром энергетики, что вызвало, кстати, критику, поскольку у него были свои интересы в этой сфере. Сейчас Каладзе является мэром Тбилиси, причем уже пять лет.

Хакан Шукюр

Легендарный турецкий нападающий, забивший больше всех голов за сборную Турции и 295 раз поразивший ворота соперников «Галатасарая», с размаху вляпался в политику. Он в 2011 году получил место в парламенте Турции в качестве члена правящей партии. Однако через два с половиной года покинул ее, став независимым депутатом. Затем Шукюр попал в заголовки газет в 2016 году, когда был выдан ордер на его арест. Ему предъявили обвинение в участии в вооруженной террористической группе. Тогда власти Турции устраивали мощную охоту на ведьм после неудачной попытки свергнуть президента Эрдогана – под удар попадали все подряд. Сейчас Шукюр живет в США .

Пеле

Было бы несправедливо не упомянуть в этом списке Пеле. Один из величайших футболистов в истории сделал насыщенную карьеру после ухода из игры в 1977 году. Он занимал место посла доброй воли ЮНЕСКО , был послом ООН по вопросам экологии и даже становился чрезвычайным министром спорта Бразилии. У него был закон, названный в его честь «законом Пеле». Он тогда стремился уменьшить коррупцию в бразильском футболе этим законом. Правда, вынужден был в 2001 году покинуть свой пост после того, как его самого обвинили в причастности к коррупционному скандалу.

Лилиан Тюрам

Легендарный французский защитник сделал не самый уверенный, но очень яркий заход в политику. Ему довелось дебатировать с будущим президентом Франции. В 2005 году Николя Саркози выступал по телевидению в дебатах против Тюрама. И Саркози тогда на эмоциях назвал детей из французских гетто подонками. Тюрам мгновенно и спокойно отреагировал: «Я не подонок». Спустя два года новоиспеченный президент Саркози предложил Тюраму место министра по этническому разнообразию, органа, который отвечает за права меньшинств и в принципе за равноправие. Лилиан отказался.

Зико

Еще один легендарный бразилец попытал своего счастья в политике. В 1990 году он стал министром спорта страны. Окрыленный возможностями Зико решил внедрить ряд реформ для улучшения бразильского футбола, однако в парламенте его проекты постоянно буксовали. Он психанул и через год с небольшим покинул свой пост. Потом потренировал, поездил по миру и попытался баллотироваться в президенты ФИФА в 2015 году, но не получил достаточной поддержки от национальных футбольных федераций.

Альберт Гудмундссон

Среди многочисленных Гудмундссонов и других исландцев он стал первым профессиональным футболистом, поиграв за «Рейнджерс», «Арсенал», «Милан» и другие клубы. На политическую арену бывший нападающий вышел в 1970 году, войдя в Совет Рейкьявика. Через четыре года его избрали депутатом, в 1983 году он стал министром финансов, а в 1985-м – министром промышленности. А еще говорят, что за сборную Исландии играют официанты и банковские служащие. Кажется, многозадачность в крови у исландцев в силу малого количества людей.

Сол Кэмпбелл