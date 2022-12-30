Тер Штеген может стать четвёртым капитаном «Барселоны»

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сегодня, 08:11

Голкипер станет четвертым капитаном «Барселоны».

В ближайшее время футболисты и тренерский штаб клуба примут участие в голосовании по выбору четвертого капитана коллектива. Вероятнее всего, именно немец примет на себя эту обязанность. Вратарь выступает за «Барсу» с 2014 года, ранее он заявил, что носить капитанскую повязку стало бы честью для него.

Сейчас капитанами команды являются Серхио Бускетс, Серхи Роберто, и Жорди Альба. Ранее говорилось о том, что клуб не планирует назначать четвертого капитана.