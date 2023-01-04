«Кремонезе» — «Ювентус» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Кремонезе» — «Ювентус», который состоится 04 января 2023 года

«Кремонезе»

«Кремонезе» только в этом сезоне поднялся в Серию А и команде очень сложно пришлось в первой половине чемпионата. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 18 место с 7 очками, а отрыв от ближайшего преследователя уже составляет шесть пунктов. Сложно представить, за счет чего футболистам удастся стабильно набирать очки в дальнейшем, но пока они являются одними из главных претендентов на понижение в классе.

29 декабря «Кремонезе» проиграл в товарищеском матче «Удинезе» (1:3), а 23 числа разошелся миром с «Торино» (0:0).

«Ювентус»

Несмотря на все свои проблемы в последние годы, «Ювентус» показал максимальный результат в последних пяти турах Серии А, что помогло им выбиться уже на третье место с 31 баллом. Отрыв от лидера «Наполи» составляет 10 очков и добраться до конкурента будет сложновато, но впереди еще половина сезона, поэтому самые интересные матчи чемпионата Италии только начинаются.

30 декабря «Ювентус» сыграл вничью со «Стандардом» (1:1), а 22 числа обыграл «Риеку» (1:0) в в товарищеских поединках.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кремонезе» – 5.3

Ничья – 3.8

Победит «Ювентус» – 1.67

Статистика

«Ювентус» одержал семь побед из последних десяти матчей во всех турнирах

«Кремонезе» забивал только в пяти поединках из последних десяти на своем стадионе

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Ювентус» выиграл у «Кремонезе» три из пяти последних матчей

Прогноз

Сделать ставку на «Ювентус», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.67. Вряд ли «старая сеньора» будет доминировать на поле и забьет много голов, но в 1-2 мяча им вполне по силам обыграть одного из аутсайдеров чемпионата.