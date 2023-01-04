«Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 04:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм», который состоится 4 января 2023 года

«Кристал Пэлас»

«Стекольщики» в чемпионате Англии находятся на одиннадцатой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим несколько матчей с участием «орлов» за последнее время. Только в одном матче из четырёх товарищеских встреч, которые команда провела в декабре прошлого года, «орлы» обыграли своего соперника. Вничью «Кристал Пэлас» сыграл с бразильским «Ботафого» и турецким «Трабзонспором». От «Наполи» с разницей в пару мячей «стекольщики» потерпели поражение. Над «Вальядолидом» взяли верх. С большим счётом дома «львы» проиграли «дачникам».

31 декабря со счётом 2:0 «Кристал Пэлас» выиграл команду «Борнмут».

«Тоттенхэм»

На данный момент «шпоры» в Премьер-лиге входят в пятёрку самых сильных команд. Ознакомимся с результатами крайних матчей «лилово-белых». В товарищеских поединках «Тоттенхэм» обыграл шотландскую команду «Мотеруэлл» и вничью сыграл с французской «Ниццей». Проигрывая в два гола «Брентфорду», «шпоры» сумели сравнять счёт в матче 17-го тура.

«Вилланам» на своём поле со счётом 0:2 «шпоры» уступили.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кристал Пэлас» – 3.30

Ничья – 3.40

Победит «Тоттенхэм» – 2.24

Победит «Тоттенхэм» с форой -1 – 3.25

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.96

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.88

Статистика

В двух матчах из пяти за последнее время «стекольщики» проиграли

За аналогичный период «шпоры» уступили в одной игре

Три очные встречи подряд завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за матч».

Прогноз

Pinnacle предлагает коэффициент 3.40 на ничью. «Шпоры» не обыгрывают в гостях «орлов» достаточно длительное время. В предстоящем футбольном поединке гости смогут увезти одно очко из гостевого матча.