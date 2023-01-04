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«Челси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 09:13
«Челси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Челси» – «Манчестер Сити», который состоится 5 января 2023 года

«Челси»

«Синие» в чемпионате Англии на данный момент находятся на десятой строчке. Предлагаем вспомнить успехи команды в недавних матчах. С одинаковым счётом 0:1 «пенсионеры» проиграли «сорокам» из Ньюкасла и «львам» из Бирмингема. Уверенную победу одержал «Челси» над «Борнмутом». Голы Хаверца и Маунта в первом тайме принесли победу лондонской команде.

Ничейным исходом завершилась встреча с «лесниками» в рамках матча 18-го тура Премьер-лиги.

«Манчестер Сити»

«Небесно-голубые» на текущий момент занимают второе место в чемпионате. Ознакомимся с результатами футбольных поединков с участием «горожан» за последнее время. В товарищеском матче «Манчестер Сити» взял верх над испанской «Жироной». В напряжённой борьбе «небесно-голубые» выиграли команду «Ливерпуль» в 1/8 Кубка английской лиги. На выезде «манкунианцы» одержали победу над «павлинами» из Лидса в 17-ом туре Премьер-лиги.

31 декабря «горожане» разошлись миром с «Эвертоном» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Челси» – 5.20
  • Ничья – 4.20
  • Победит «Манчестер Сити» – 1.64
  • Победит «Манчестер Сити» с форой -1.5 – 2.59
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.77
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.07

Статистика

  • Четыре личные встречи команд подряд завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за матч»
  • В одной игре из пяти крайних «синие» выиграли
  • За тот же период «горожане» обыграли своих оппонентов в трёх матчах.

Прогноз

На восемь очков «небесно-голубые» отстают от «канониров». В предстоящем футбольном поединке с лондонским «Челси» гости сумеют не без труда набрать три очка, которые позволят сократить отставание от первого места. Pinnacle предлагает коэффициент 1.64 на победу команды «Манчестер Сити».

Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 10:26
Победа команды "Манчестер Сити" в этом матче.
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