«Челси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Челси» – «Манчестер Сити», который состоится 5 января 2023 года

«Челси»

«Синие» в чемпионате Англии на данный момент находятся на десятой строчке. Предлагаем вспомнить успехи команды в недавних матчах. С одинаковым счётом 0:1 «пенсионеры» проиграли «сорокам» из Ньюкасла и «львам» из Бирмингема. Уверенную победу одержал «Челси» над «Борнмутом». Голы Хаверца и Маунта в первом тайме принесли победу лондонской команде.

Ничейным исходом завершилась встреча с «лесниками» в рамках матча 18-го тура Премьер-лиги.

«Манчестер Сити»

«Небесно-голубые» на текущий момент занимают второе место в чемпионате. Ознакомимся с результатами футбольных поединков с участием «горожан» за последнее время. В товарищеском матче «Манчестер Сити» взял верх над испанской «Жироной». В напряжённой борьбе «небесно-голубые» выиграли команду «Ливерпуль» в 1/8 Кубка английской лиги. На выезде «манкунианцы» одержали победу над «павлинами» из Лидса в 17-ом туре Премьер-лиги.

31 декабря «горожане» разошлись миром с «Эвертоном» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» – 5.20

Ничья – 4.20

Победит «Манчестер Сити» – 1.64

Победит «Манчестер Сити» с форой -1.5 – 2.59

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.77

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.07

Статистика

Четыре личные встречи команд подряд завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за матч»

В одной игре из пяти крайних «синие» выиграли

За тот же период «горожане» обыграли своих оппонентов в трёх матчах.

Прогноз

На восемь очков «небесно-голубые» отстают от «канониров». В предстоящем футбольном поединке с лондонским «Челси» гости сумеют не без труда набрать три очка, которые позволят сократить отставание от первого места. Pinnacle предлагает коэффициент 1.64 на победу команды «Манчестер Сити».