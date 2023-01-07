«Атлетик» – «Осасуна»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Атлетик» – «Осасуна», который состоится 9 января 2023 года

«Атлетик»

Команда из Бильбао находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. Предлагаем ознакомиться с успехами «басков» за последнее время. С минимальным счётом в 1/32 Кубка Испании «красно-белые» одержали победу над командой «Сестао». Гол Гарсии в первом тайме принёс победу «Атлетику». Нулевую ничью раскатали «львы» с «Бетисом» в прошлом туре Примеры.

«Баски» со счётом 6:1 взяли верх над футбольным клубом «Эльденсе» в рамках матча следующего тура Ла Лиги.

«Осасуна»

«Красные» в Примере на данный момент занимают девятое место. Вспомним несколько крайних матчей с участием «Осасуны». Уже в первом тайме, забив три гола, команда обеспечила себе победу над «Арнедо» в матче 1/32 Кубка Испании. В прошлом туре чемпионата «красные» уступили в гостях с разницей в пару мячей футбольному клубу «Реал Сосьедад».

5 января в игре следующего этапа Кубка Испании «Осасуна» после дополнительного времени обыграла «Химнастик» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетик» – 1.68

Ничья – 3.75

Победит «Осасуна» – 5.40

Победит «Атлетик» с форой -1.5 – 2.79

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.11

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.70

Статистика

Исходом «обе забьют — нет» завершились три очные встречи из пяти крайних

Только в одном матче из десяти последних «баски» проиграли

В двух играх за тот же период «красные» уступили.

Прогноз

Pinnacle предлагает коэффициент 1.68 на победу команды «Атлетик». В мае прошлого года «баски» обыграли дома «Осасуну» и сумеют взять три очка в будущей встрече с «красными».