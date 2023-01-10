«Клермон» — «Ренн» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Клермон» — «Ренн», который состоится 11 января 2023 года

«Клермон»

Команда смогла лишь в прошлом туре прервать неприятную серию без побед в Лиге 1, но за счет более ранних результатов держится в середине турнирной таблицы. «Клермон» идет девятым с 22 баллами, но шансов продвинуться вверх у коллектива очень мало, ведь от седьмой позиции он отстает уже на восемь пунктов. В матче против одной из самых стабильных команд Лиги 1 любые набранные очки станут хорошим достижением.

07 января «Клермон» проиграл в серии пенальти Strasbourg Koenigshoffen (0:1) в рамках кубка Франции, а первого числа на выезде обыграл «Лион» в чемпионате (1:0).

«Ренн»

«Ренн» старается не выпадать из группы лидеров чемпионата Франции, но иногда допускает ошибки. Сейчас клуб идет на четвертом месте, имея в своем активе 34 балла, что всего на два очка меньше, чем у идущего выше «Марселя». В предстоящей встрече гостям очень нужна победа, ведь она поможет как минимум не отставать от прямых конкурентов, а при их потере очков, даже подобраться ближе.

07 декабря «Ренн» с трудом обыграл «Бордо» в кубке Франции (2:1), а второго числа оказался сильнее «Ниццы» (2:1) в чемпионате.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Клермон» – 4

Ничья – 3.6

Победит «Ренн» – 1.9

Статистика

«Клермон» выиграл всего один поединок из последних десяти во всех турнирах

«Ренн» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Девять последних матчей «Ренна» закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Ренна», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Гости выглядят более стабильно и мы предполагаем, что больших проблем в этом матче у них не возникнет.