«Клермон» — «Ренн» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Клермон» — «Ренн», который состоится 11 января 2023 года
«Клермон»
Команда смогла лишь в прошлом туре прервать неприятную серию без побед в Лиге 1, но за счет более ранних результатов держится в середине турнирной таблицы. «Клермон» идет девятым с 22 баллами, но шансов продвинуться вверх у коллектива очень мало, ведь от седьмой позиции он отстает уже на восемь пунктов. В матче против одной из самых стабильных команд Лиги 1 любые набранные очки станут хорошим достижением.
07 января «Клермон» проиграл в серии пенальти Strasbourg Koenigshoffen (0:1) в рамках кубка Франции, а первого числа на выезде обыграл «Лион» в чемпионате (1:0).
«Ренн»
«Ренн» старается не выпадать из группы лидеров чемпионата Франции, но иногда допускает ошибки. Сейчас клуб идет на четвертом месте, имея в своем активе 34 балла, что всего на два очка меньше, чем у идущего выше «Марселя». В предстоящей встрече гостям очень нужна победа, ведь она поможет как минимум не отставать от прямых конкурентов, а при их потере очков, даже подобраться ближе.
07 декабря «Ренн» с трудом обыграл «Бордо» в кубке Франции (2:1), а второго числа оказался сильнее «Ниццы» (2:1) в чемпионате.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Клермон» – 4
- Ничья – 3.6
- Победит «Ренн» – 1.9
Статистика
- «Клермон» выиграл всего один поединок из последних десяти во всех турнирах
- «Ренн» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Девять последних матчей «Ренна» закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Ренна», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Гости выглядят более стабильно и мы предполагаем, что больших проблем в этом матче у них не возникнет.