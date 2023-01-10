«Кардифф Сити» – «Уиган Атлетик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Кардифф Сити» – «Уиган Атлетик», который состоится 14 января 2023 года

«Кардифф Сити»

На данный момент «лазурные птицы» в Чемпионшипе занимают двадцатую строчку турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами крайних матчей с участием команды из Кардиффа. Обменявшись голами, «синие» раскатали ничью с «Блэкпулом» в рамках матча 23-го тура Чемпион Лиги. С одинаковым счётом 0:0 «Кардифф» сыграл вничью с командами КПР и «Ковентри Сити». В прошлом туре с минимальным счётом «лазурные птицы» уступили «Блэкпулу».

Выигрывая после первого тайма в два гола, «синие» не удержали преимущество в матче с «Лидсом». Игра 1/32 Кубка Англии завершилась ничейным исходом.

«Уиган Атлетик»

«Уиган» в Чемпион Лиге находится на последней строчке турнирной таблицы. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Латикса» за последнее время. Четыре матча подряд в чемпионате «сине-белые» проигрывают своим оппонентам. В матче 23-го тура на своём поле «Уиган Атлетик» уступил «клинкам» из Шеффилда. С одинаковым счётом 1:4 «Латикс» проиграл командам «Мидлсбро», «Сандерленд» и «Халл».

7 января «сине-белые» разошлись миром с футбольным клубом «Лутон Таун» в 1/32 Кубка Англии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кардифф Сити» – 1.96

Ничья – 3.30

Победит «Уиган Атлетик» – 3.75

Победит «Кардифф Сити» с форой -1.5 – 3.50

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.18

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.58

Статистика

Три очные встречи к ряду завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за матч»

В двух матчах из десяти за последнее время «лазурные птицы» выиграли

За тот же период «Уиган» одержал только одну победу.

Прогноз

На победу «Кардиффа» компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.96. В октябре прошлого года «лазурные птицы» обыграли «Уиган» в гостях. На своём поле взять верх над оппонентом будет проще.