У «Арсенала» 20 побед в 25 матчах — это лучший результат в истории клуба

Лондонский «Арсенал» установил клубное достижение.
Лондонцы одержали 20 побед в 25 матчах во всех турнирах в текущем сезоне, Это лучший показатель в истории клуба.
«Канониры» обыграли «Оксфорд Юнайтед» (3:0) в Кубке Англии и вышли в 1/16 финала турнира. В АПЛ команда лидирует после 17 игр, имея в активе 44 очка.
Теперь нужно дать команде подпитку в виде новых игроков в которых заинтересован тренер, и надеяться на счастливый конец сезона!
Теперь нужно дать команде подпитку в виде новых игроков в которых заинтересован тренер, и надеяться на счастливый конец сезона!