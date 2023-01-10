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У «Арсенала» 20 побед в 25 матчах — это лучший результат в истории клуба

вчера, 16:57

Лондонский «Арсенал» установил клубное достижение.

Лондонцы одержали 20 побед в 25 матчах во всех турнирах в текущем сезоне, Это лучший показатель в истории клуба.

«Канониры» обыграли «Оксфорд Юнайтед» (3:0) в Кубке Англии и вышли в 1/16 финала турнира. В АПЛ команда лидирует после 17 игр, имея в активе 44 очка.

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Все комментарии
протон
протон ответ Золoтой Мяч (раскрыть)
вчера в 23:04
Да, так и есть. Считаю Арсенал великим клубом, хотя не болельщик этого клуба.
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:44
Великий клуб?
Саня Утробин
Саня Утробин
вчера в 20:31
спустя 20 лет может и возьмут какой нибудь кубок......😂😂😂и то врядли
протон
протон
вчера в 19:22
Арсенал великий клуб и заслуженно идет к очередной своей вершине
ykksptyv86rj
ykksptyv86rj
вчера в 19:11
Они настроены по боевому, только так играть дальше
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:29
Со времён ухода Аршавина таких достижений не было. Молодцы.
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:09
Очередное достижение под руководством Микеля Артеты, а многие гнали его в шею после первых месяцев работы! (Я в том числе)
Теперь нужно дать команде подпитку в виде новых игроков в которых заинтересован тренер, и надеяться на счастливый конец сезона!
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 18:00
Хорошо играют!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:49
Жгут.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:30
Команда жжёт не по детски, главное темп не сбавлять
протон
протон
вчера в 17:05
Это заслуга большей части Микеля Артеты. Ну и руководство поддержало его в начале карьеры в Арсенале, не дали сразу пинка!
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