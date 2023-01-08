Доминирование «Баварии» и неожиданные претенденты. Оценка шансов на титул

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вчера, 10:51

Посчитали вероятность побед в ведущих чемпионатах и Лиге чемпионов.

Топовые европейские национальные первенства снова разогнались после паузы на чемпионат мира. Значит, самое время вернуться к статистике и расчетам вероятностей. Знаете ли вы каковы шансы, что все сейчас лидирующие команды в первой пятерке ведущих чемпионатов их выиграют? Подсчеты FiveThirtyEight показывают, что шансы равны 8,5 процента. В прошлом сезоне на этом же этапе фавориты были более явными, если говорить о среднем значении.

Впереди безумные и захватывающие завершения чемпионатов Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. Мы возьмем для примерных расчетов не только шансы на победу той или иной команды в этих чемпионатах, но и в Лиге чемпионов.

1. «Бавария» — 93 процента на победу в Германии

Отрыв «Баварии» от второго места составляет всего четыре очка. Кажется, это не так много. Но мюнхенский клуб – машина в Бундеслиге. Посмотрите хотя бы на разницу мячей после 15 туров. +36! Это лучше, чем у следующих шести команд в таблице вместе взятых. Будет настоящим шоком, если «Бавария» не выиграет очередной чемпионский титул. И вероятность этого очень высока.

2. ПСЖ – 88 процентов на победу во Франции

В похожем положении и чемпионат Франции. Там доминирующей силой остается ПСЖ , причем и статистически тоже. Хотя отрыв от второго места – те же четыре очка. Другие показатели разницы чуточку хуже, чем у «Баварии», поэтому и процент немного ниже. Но он все равно колоссальный. И сложно представить, что должно случиться, чтобы парижане упустили титул.

3. «Наполи» — 59 процентов на победу в Италии

А вот дальше процент существенно просаживается. Вряд ли перед началом сезона кто-то мог предположить, что в его середине «Наполи» будет входить в число лучших команд Европы. Неаполитанцы поразили всех в Лиге чемпионов, а в Серии А они до последнего тура выиграли 13 из 15 матчей, не знали поражений, пока не встретились с «Интером». Но даже этот проигрыш в целом не смазывает впечатление от игры «Наполи». Если неаполитанцы вернутся к своему осеннему футболу, то титул будет за ними.

4. «Барселона» — 58 процентов на победу в Испании

И пусть финансовое управление «Барселоной» выглядит катастрофически, на поле в Ла Лиге у нее все неплохо, хотя гонка с «Реалом» очень упорная. Почему такой высокий процент вероятности чемпионства? Несколько математических факторов. Каталонцы за 15 туров пропустили всего шесть мячей. У «Реала», к примеру, 16 пропущенных в 16 матчах. Кроме того, у «Барселоны» лучшая разница в ожидаемых голах среди всех команд топовой пятерки чемпионатов – 1,6. Конечно, от «Барселоны» можно ожидать любого финта, но пока она в чемпионате убедительна.

5. «Манчестер Сити» — 50 процентов на победу в Англии

И тут лидером рейтинга в своей стране оказывается не текущий лидер в чемпионате. В Англии «Манчестер Сити» доминирует во всех статистических, вероятностных и прогностических показателях. От ожидаемых голов до ударов и касаний в чужой штрафной. В нынешнем сезоне доминирование «Сити» более фундаментальное, чем когда-либо. Поэтому даже пятиочковое отставание от «Арсенала» не снимает с «горожан» статуса фаворита, хотя существенно понижает процент на победу в лиге на фоне предыдущих команд.

6-7. «Арсенал» — 42 процента на победу в Англии

А лидирующий «Арсенал» имеет шанс чуть больше 40 процентов. Как и в случае с «Наполи», вряд ли кто-то ожидал перед сезоном, что «канониры» будут так хороши. Но они выжимают максимум из своих возможностей. Даже больше того. Статистика показывает, что подобные команды, превосходящие ожидания и мощно выстреливающие, все же рано или поздно опускаются к более ожидаемому уровню даже без существенных явных проблем и потрясений. Просто тяга к среднему. Вопрос лишь в том, сможет ли «Арсенал» создать и сохранить достаточный запас очков перед тем, как начнутся потери.

6-7. «Реал» — 42 процента на победу в Испании

Если сложить округленные шансы «Барселоны» и «Реала», то получится 100 процентов, так что в поле вероятности на чемпионство какой-то другой команды без округления в Ла Лиге остаются доли процентов. Мадридцы идут практически вровень с каталонцами, но чуть уступают по дополнительным игровым показателям. Интересно, что по расчетам FiveThirtyEight вероятность того, что «Реал» не выиграет ни одного трофея в 2023 году, составляет 63 процента.

8. «Бавария» — 25 процентов на победу в Лиге чемпионов

Да, первым фаворитом для Лиги чемпионов расчеты FiveThirtyEight делают «Баварию». Конечно, мы увидим, что тут уже нет какого-то явного перевеса. Скорее вопрос в нескольких процентах, что в подсчете такого тонкого дела, как титул в Лиге чемпионов, практически ничего не значит. Вспомним, что в прошлом году «Бавария» уступила в четвертьфинале «Вильярреалу». А тут ей в 1/8 финала играть с ПСЖ .

9. «Манчестер Сити» — 22 процента на победу в Лиге чемпионов

Тут расчеты FiveThirtyEight и данные букмекеров расходятся. Ведь у последних фаворитом является именно «Сити». Во многом благодаря относительно простому жребию в 1/8 финала для «горожан» и сложному для четырех главных конкурентов по котировкам. Впрочем, «Сити» был фаворитом в каждом из последних пяти сезонов, но пока не выиграл Лигу чемпионов. Тут все просто. У «Сити», можно сказать, в эти годы среди отдельных команд были наибольшие математические шансы выиграть ЛЧ , но все равно вероятность того, что какая-то другая команда сделает это, оказывается выше. Все логично.

10. «Интер» — 18 процентов на победу в Италии

«Нерадзурри» занимают четвертое место в Серии А и на восемь очков отстают от «Наполи», но у них наибольшие шансы взять титул, если не считать неаполитанцев. По ожидаемым голам «Интер» занимает третье место, идя почти вровень с «Наполи». (Обе эти команды уступают – неожиданно – «Роме», которая в лиге лишь шестая). Ожидается, что «Интер» прибавит благодаря потенциально лучшему составу в Серии А, когда все в строю и в форме.

11. «Милан» — 16 процентов на победу в Италии

«Милан» котируется не так высоко, как «Интер», но он на три очка ближе к «Наполи». При этом у «Милана» есть проблемы с тем, откуда брать голы. Леау у них лучший бомбардир, но всего с семью голами без пенальти, и ни у кого из оставшихся нет больше четырех таких голов.

12. «Ливерпуль» и «Реал» — 7 процентов на победу в Лиге чемпионов

Эти команды даже помещены вместе на одну позицию. Потому что дальше пройдет только одна. К слову о сложном жребии. Именно он понижает процент каждого участника этой пары. Но после победы в 1/8 финала вероятность существенно вырастет, и мы получим одного из фаворитов турнира. А пока модель FiveThirtyEight считает их шансы равными.

13. ПСЖ – 6 процентов на победу в Лиге чемпионов

Невысокий процент у ПСЖ также обусловлен тяжелым жребием в 1/8 финала, где парижанам досталась «Бавария». С другой стороны, ПСЖ на групповом этапе был лишь 13-м по разнице в ожидаемых голах среди всех участников Лиги чемпионов. После чемпионата мира это может показаться странным, но команда с Месси, Мбаппе и Неймаром в атаке все еще не убеждает, что способна быть явным фаворитом в ЛЧ .

14. «Наполи» и «Бенфика» — 5 процентов на победу в Лиге чемпионов

Кажется, что они не относятся к разряду первоочередных фаворитов ЛЧ . Но все же в этот топ попали, пусть и с не самыми высокими цифрами. А дело снова в жеребьевке. Тяжелой для фаворитов и легкой для этих команд. По крайней мере, так считает модель FiveThirtyEight. Например, у «Бенфики» самый высокий шанс на выход в четвертьфинал среди всех участников 1/8 финала – 78 процентов. Потому что играет против «Брюгге». А шансы «Наполи» против «Айнтрахта» оцениваются в 66 процентов. При этом к четвертьфиналу уберутся две команды из ряда «Бавария», «Ливерпуль», «Реал», ПСЖ .

15. «Ланс» — 5 процентов на победу во Франции