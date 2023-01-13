Аравийские клубы собирают мировых звёзд. Компанию Роналду могут составить экс-защитники «Реала» и Ройс

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вчера, 16:33

Еще хотят возобновить соперничество Роналду — Месси.

Мировые звезды часто проводят футбольную пенсию в экзотических чемпионатах – кто-то выбирает Китай, или Японию, кто-то зарабатывает в МЛС . Некоторые отправляются в арабские страны. Этой зимой особенно много слухов связывают топ-игроков с клубами из Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду

Звездный португалец уже представлен в качестве игрока «Аль-Насра», пусть за клуб и пока не дебютировал. Осенью 37-летний Криштиану сжег все мосты с «Манчестер Юнайтед» — прошелся по Ральфу Рангнику, заявил о неуважении со стороны Эрика тен Хага и не только.

Аравийцы предложили топ-игроку отличные условия – 200 миллионов евро в год. По слухам, в контракте предусмотрен пункт, что форвард может отправиться в «Ньюкасл» на правах аренды, если англичане попадут в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

Для «Аль-Насра» приобретение КриРо – большой имиджевый успех. Но трансфер несет большое количество сложностей. С самого начала возникли проблемы с заявлением португальца на сезон – в команде были заняты все позиции, предусмотренные лимитом на легионеров, к тому же боссы не разобрались со своими долгами. Когда оба вопроса были решены, выяснилось, что Роналду пропустит ближайшие две игры из-за дисквалификации, которую он получил еще в АПЛ .

Лионель Месси

Гонка двух легенд должна продолжаться во всех аспектах – на аргентинца претендует конкурент «Аль-Насра» «Аль-Хиляль», который сейчас идет на третьем месте в чемпионате Саудовской Аравии.

Если раньше Лео обогнал Криштиану по количеству «Золотых мячей», а потом по победе на чемпионате мира, то теперь может обогнать и по зарплате в аравийском коллективе – «Аль-Хиляль» готов платить форварду 300 миллионов евро за сезон, а большая часть средств на его зарплату будет поставляться из государственного бюджета. Таким образом в Саудовской Аравии хотят освежить соперничество между Месси и Роналду, что может добавить привлекательности национальному чемпионату.

Для Лионеля аргумент в пользу перехода в «Аль-Хиляль» лишь один – деньги. Все остальное говорит за продолжение карьеры в Европе. Аргентинец в прекрасной форме и является основным игроком в «Пари Сен-Жермен», на горизонте есть вариант с «Интером Майами», одним из владельцев которого является Дэвид Бекхэм. Кроме того, поговаривают о желании «Барселоны» воссоединиться со своей легендой. Контракт с аравийцами в такой ситуации далеко не на первых ролях.

Серхио Рамос

«Аль-Наср» хочет собрать сразу несколько мировых топов, причем двое из потенциальных усилений – бывшие партнеры Роналду по мадридскому «Реалу». Первый – Серхио Рамос.

36-летний центрбек покинул испанский гранд после окончания сезона-2020/21. Подписал контракт с ПСЖ , где стал одноклубником Месси. Сейчас Серхио регулярно выходит в основном составе парижан на матчи чемпионата и проводит на поле довольно много времени.

Контракт Рамоса с французским грандом рассчитан до окончания текущего сезона, а аравийцы как раз летом хотят сделать игроку предложение о переходе. Как и в случае с Роналду, подписание опытного испанца – стратегическое. Таким образом, аравийцы повышают привлекательность лиги. С этой целью боссы «Аль-Насра» готовы предложить Серхио контракт с огромной зарплатой.

Пепе

На его покупке настаивает уже сам Криштиану. Бразильцу с португальским паспортом уже 39 лет, лучшие годы в «Реале» позади, но он отлично прижился в «Порту» и проводит с командой уже пятый сезон.

Он и раньше пропускал часть игр чемпионата Португалии из-за различных травм, но сейчас он принял участие лишь в семи из 15 матчей. Важность центрального защитника для «Порту» постепенно снижается – он становится игроком запаса. И этим хочет воспользоваться Роналду – португальский нападающий уже обратился к руководству «Аль-Насра» с просьбой забрать центрбека.

Роберто Фирмино

Влияние бразильского центрфорварда на игру «Ливерпуля» будет неизбежно снижаться – «мерсисайдцы» постепенно обновляют линию атаки, летом подписали Дарвина Нуньеса, теперь состав «красных» пополнил Коди Гакпо.

При этом Роберто все еще хорош в Премьер-Лиге – 7 голов и 3 ассиста в 13 встречах АПЛ . Бразилец склоняется к варианту продлить контракт с английским грандом – действующее соглашение истекает летом 2023 года. Но спрос на форварда есть в Саудовской Аравии. Кто конкретно хочет заполучить игрока «пентакампеонов», не уточняется, зато известно, что «Аль-Насра» среди претендентов на Роберто нет.

Марко Ройс

У 33-летнего полузащитника вот-вот истечет контракт с дортмундской «Боруссией». Продлевать соглашение с игроком немецкий гранд не торопится – Марко часто получает травмы и пропускает довольно много игр, что с возрастом начинает перевешивать его результативность.

На этом фоне немцем заинтересовался все тот же «Аль-Наср». Вполне возможно, что Марко окажется в Саудовской Аравии предстоящим летом – там и уровень сопротивления, и скорости ниже, так что хавбек сможет еще какое-то время держать марку. Что интересно – слухи о переходе в «Аль-Наср» Ройс опровергать не стал: