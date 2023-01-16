«Вольфсбург» – «Фрайбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Вольфсбург» – «Фрайбург», который состоится 21 января 2023 года

«Вольфсбург»

«Волки» из Вольфсбурга на текущий момент находятся на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата. Предлагаем рассмотреть несколько крайних матчей с участием «зелёно-белых». Только в одном матче из пяти товарищеских встреч «Вольфсбург» уступил. Ничейными исходами завершились встречи с командами «Норшелланн» и «Брентфорд». В напряжённой борьбе «волки» одержали победу над «Хоффенхаймом».

14 января с разгромным счётом «зелёно-белые» обыграли «Аугсбург» в первом матче. Во втором «Вольфсбург» проиграл со счётом 0:1.

«Фрайбург»

После пятнадцати туров «бразильцы из Брайсгау» занимают второе место в Бундеслиге, уступая четыре очка мюнхенской «Баварии». Ознакомимся с результатами недавних матчей «красно-белых». Ни в одной из пяти товарищеских встреч команда не уступила своим оппонентам. Вничью «Фрайбург» сыграл со швейцарскими командами «Люцерн» и «Янг Бойз». С одинаковым счётом 3:2 «красно-белые» взяли верх над «Карлсруэ» и «Базелем».

С разгромным счётом «бразильцы из Брайсгау» обыграли «Гамбург» (6:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вольфсбург» – 2.50

Ничья – 3.40

Победит «Фрайбург» – 2.75

Победит «Вольфсбург» с форой -1.5 – 4.40

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.84

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.89

Статистика

Одно поражение потерпели «волки» в десяти крайних матчах

За аналогичный период «красно-белые» уступили также в одном поединке

Исходом «тотал больше 2.5 голов за матч» завершились три очные встречи из пяти.

Прогноз

«Бразильцы из Брайсгау» вполне могут догнать «Баварию». На победу «Фрайбурга» компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.75. В гостях не без труда «красно-белые» обыграют «волков».