«Вольфсбург» – «Фрайбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Вольфсбург» – «Фрайбург», который состоится 21 января 2023 года
«Вольфсбург»
«Волки» из Вольфсбурга на текущий момент находятся на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата. Предлагаем рассмотреть несколько крайних матчей с участием «зелёно-белых». Только в одном матче из пяти товарищеских встреч «Вольфсбург» уступил. Ничейными исходами завершились встречи с командами «Норшелланн» и «Брентфорд». В напряжённой борьбе «волки» одержали победу над «Хоффенхаймом».
14 января с разгромным счётом «зелёно-белые» обыграли «Аугсбург» в первом матче. Во втором «Вольфсбург» проиграл со счётом 0:1.
«Фрайбург»
После пятнадцати туров «бразильцы из Брайсгау» занимают второе место в Бундеслиге, уступая четыре очка мюнхенской «Баварии». Ознакомимся с результатами недавних матчей «красно-белых». Ни в одной из пяти товарищеских встреч команда не уступила своим оппонентам. Вничью «Фрайбург» сыграл со швейцарскими командами «Люцерн» и «Янг Бойз». С одинаковым счётом 3:2 «красно-белые» взяли верх над «Карлсруэ» и «Базелем».
С разгромным счётом «бразильцы из Брайсгау» обыграли «Гамбург» (6:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вольфсбург» – 2.50
- Ничья – 3.40
- Победит «Фрайбург» – 2.75
- Победит «Вольфсбург» с форой -1.5 – 4.40
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.84
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.89
Статистика
- Одно поражение потерпели «волки» в десяти крайних матчах
- За аналогичный период «красно-белые» уступили также в одном поединке
- Исходом «тотал больше 2.5 голов за матч» завершились три очные встречи из пяти.
Прогноз
«Бразильцы из Брайсгау» вполне могут догнать «Баварию». На победу «Фрайбурга» компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.75. В гостях не без труда «красно-белые» обыграют «волков».