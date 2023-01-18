«Лацио» — «Болонья» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Италии «Лацио» — «Болонья», который состоится 19 января 2023 года
«Лацио»
«Лацио» выиграл только в последнем туре после серии неудачных матчей и еще не до конца вернул уверенность в собственных силах. Команда все еще надеется побороться за место в топ-4 Серии А и сейчас занимает пятую строчку с 34 баллами, отставая на три пункта от ближайшего соперника. В кубковом матче римлянам просто необходимо продемонстрировать свою игру и забить больше соперника.
15 января «Лацио» обыграл на выезде «Сассуоло» (2:0), а восьмого числа разошелся миром с «Эмполи» (2:2).
«Болонья»
«Болонья» выступает достаточно средне в чемпионате и не претендует на самые высокие места. На данный момент коллектив занимает 11 место и набрал шесть очков в пяти последних поединках. Во встрече с «Лацио» на поле соперника гостям будет очень непросто, но они всегда готовы воспользоваться ошибками подопечных Сарри, если те их допустят. Матч обещает быть сложным и интересным, порадовав всех зрителей в столице Италии.
15 января «Болонья» обыграла на выезде «Удинезе» (2:1), а девятого числа с тем же счетом уступила на своем стадионе «Аталанте» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лацио» – 1.9
- Ничья – 3.5
- Победит «Болонья» – 4.3
Статистика
- «Лацио» смог победить в пяти из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Болонья» уступила в трех из десяти матчах за последнее время при семи победах
- «Лацио» выиграл три из пяти последних матчей с «Болоньей» при двух поражениях
- Четыре встречи между клубами из пяти последних закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Лацио», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Команда играет на своем поле и постарается с первых минут добиться преимущества. Прогнозируем победу хозяев в 1-2 мяча.