«Лацио» — «Болонья» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Италии «Лацио» — «Болонья», который состоится 19 января 2023 года

«Лацио»

«Лацио» выиграл только в последнем туре после серии неудачных матчей и еще не до конца вернул уверенность в собственных силах. Команда все еще надеется побороться за место в топ-4 Серии А и сейчас занимает пятую строчку с 34 баллами, отставая на три пункта от ближайшего соперника. В кубковом матче римлянам просто необходимо продемонстрировать свою игру и забить больше соперника.

15 января «Лацио» обыграл на выезде «Сассуоло» (2:0), а восьмого числа разошелся миром с «Эмполи» (2:2).

«Болонья»

«Болонья» выступает достаточно средне в чемпионате и не претендует на самые высокие места. На данный момент коллектив занимает 11 место и набрал шесть очков в пяти последних поединках. Во встрече с «Лацио» на поле соперника гостям будет очень непросто, но они всегда готовы воспользоваться ошибками подопечных Сарри, если те их допустят. Матч обещает быть сложным и интересным, порадовав всех зрителей в столице Италии.

15 января «Болонья» обыграла на выезде «Удинезе» (2:1), а девятого числа с тем же счетом уступила на своем стадионе «Аталанте» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лацио» – 1.9

Ничья – 3.5

Победит «Болонья» – 4.3

Статистика

«Лацио» смог победить в пяти из десяти последних матчей во всех турнирах

«Болонья» уступила в трех из десяти матчах за последнее время при семи победах

«Лацио» выиграл три из пяти последних матчей с «Болоньей» при двух поражениях

Четыре встречи между клубами из пяти последних закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Лацио», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Команда играет на своем поле и постарается с первых минут добиться преимущества. Прогнозируем победу хозяев в 1-2 мяча.