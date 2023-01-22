«Фейеноорд» — «Аякс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» — «Аякс», который состоится 22 января 2023 года
«Фейеноорд»
Команда провела очень сильную половину сезона и закономерно лидирует в Эредивизи, набрав при этом 37 очков. Коллектив опережает ближайшего соперника только на два пункта, а «Аякс» на пять баллов, а поэтому в домашнем матче очень нужна победа над грандом нидерландского футбола. Матч смело можно назвать центральным в этом туре, а зрители, пришедшие на стадион, не останутся равнодушными к просмотру.
15 января «Фейеноорд» обыграл на выезде «Гронинген» (3:0), а 12 числа в кубке на своем поле одолел «Эволле» (3:1).
«Аякс»
«Аякс» лихорадит в этом сезоне, о чем говорят четыре набранных балла и не одной победы в пяти последних турах чемпионата Нидерландов. Тем не менее, коллектив идет на четвертом месте с 34 баллами и имеет все шансы навязать борьбу за чемпионство, если исправит все свои проблемы. В предстоящей игре гостям очень важно, как минимум не проиграть, иначе разрыв между соперниками станет уже восемь пунктов.
14 января «Аякс» сыграл в безголевую ничью с «Твенте» (0:0), а 11 числа на выезде обыграл «Ден Босх» (2:0) в кубке Нидерландов
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фейеноорд» – 2.55
- Ничья – 3.75
- Победит «Аякс» – 2.5
Статистика
- «Фейеноорд» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре последних матча «Аякса» в чемпионате завершились ничейным результатом
- «Фейеноорд» проиграл «Аяксу» шесть последних матчей подряд
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу «Фейеноорда» компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.55. У хозяев очень непростые отношения с «Аяксом», но мы предполагаем, что предстоящий поединок станет отличной возможностью прервать серию поражений.