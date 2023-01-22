«Фейеноорд» — «Аякс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 06:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» — «Аякс», который состоится 22 января 2023 года

«Фейеноорд»

Команда провела очень сильную половину сезона и закономерно лидирует в Эредивизи, набрав при этом 37 очков. Коллектив опережает ближайшего соперника только на два пункта, а «Аякс» на пять баллов, а поэтому в домашнем матче очень нужна победа над грандом нидерландского футбола. Матч смело можно назвать центральным в этом туре, а зрители, пришедшие на стадион, не останутся равнодушными к просмотру.

15 января «Фейеноорд» обыграл на выезде «Гронинген» (3:0), а 12 числа в кубке на своем поле одолел «Эволле» (3:1).

«Аякс»

«Аякс» лихорадит в этом сезоне, о чем говорят четыре набранных балла и не одной победы в пяти последних турах чемпионата Нидерландов. Тем не менее, коллектив идет на четвертом месте с 34 баллами и имеет все шансы навязать борьбу за чемпионство, если исправит все свои проблемы. В предстоящей игре гостям очень важно, как минимум не проиграть, иначе разрыв между соперниками станет уже восемь пунктов.

14 января «Аякс» сыграл в безголевую ничью с «Твенте» (0:0), а 11 числа на выезде обыграл «Ден Босх» (2:0) в кубке Нидерландов

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фейеноорд» – 2.55

Ничья – 3.75

Победит «Аякс» – 2.5

Статистика

«Фейеноорд» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре последних матча «Аякса» в чемпионате завершились ничейным результатом

«Фейеноорд» проиграл «Аяксу» шесть последних матчей подряд

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Фейеноорда» компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.55. У хозяев очень непростые отношения с «Аяксом», но мы предполагаем, что предстоящий поединок станет отличной возможностью прервать серию поражений.