«Майнц» – «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Майнц» – «Боруссия» Дортмунд, который состоится 25 января 2023 года

«Майнц»

«Карнавальники» в чемпионате Германии на данный момент находятся на двенадцатой строчке турнирной таблицы. Предлагаем ознакомиться с недавними матчами с участием «красно-белых». В декабре-январе «Майнц» сыграл в трёх товарищеских матчах. Пропустив первыми уже на первой минуте, «карнавальники» раскатали ничью с испанской «Мальоркой». Над швейцарской «Люцерной» команда из Майнца одержала победу с разгромным счётом. Миром разошлись «красно-белые» с «Хоффенхаймом».

Со счётом 1:1 завершилась игра со «швабами» из Штутгарта.

«Боруссия» Дортмунд

Дортмундская «Боруссия» после шестнадцати туров занимает шестое место. Рассмотрим несколько крайних матчей «чёрно-жёлтых». Из семи товарищеских встреч команда из Дортмунда уступила в двух футбольных поединках. С большим счётом «чёрно-жёлтые» обыграли сингапурскую команду «Лайон-Сити», малазийскую «Джохору», дюссельдорфскую «Фортуну» и швейцарский клуб «Базель». «Рапид» из Бухареста был повержен с разницей в один мяч. «Фиорентине» и сборной Вьетнама «Боруссия» уступила.

В прошлом туре Бундеслиги «чёрно-жёлтые» в напряжённой борьбе взяли верх над «Аугсбургом» (4:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Майнц» – 2.90

Ничья – 3.70

Победит «Боруссия» Дортмунд – 2.36

Победит «Боруссия» Дортмунд с форой -1 – 3.40

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.65

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.24

Статистика

Три поражения потерпели «красно-белые» в десяти последних матчах

За тот же период дортмундская команда проиграла в четырёх поединках

Исходом «тотал меньше 2.5 голов за матч» завершились три личные встречи из пяти крайних.

Прогноз

На победу «Боруссии» компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.36. В гостях «чёрно-жёлтые» уже обыгрывали «карнавальников». Если конкуренты потеряют очки, победа в предстоящем матче позволит существенно подняться дортмундской команде в турнирной таблице.