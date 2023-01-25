«Кадис» – «Мальорка»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Кадис» – «Мальорка», который состоится 28 января 2023 года

«Кадис»

В чемпионате Испании «жёлтая подлодка» на текущий момент находится на предпоследней строчке турнирной таблицы. Рассмотрим несколько крайних матчей с участием «Кадиса». С одинаковым счётом 1:1 ничью раскатали «жёлтые» с «Альмерией» и «Эльче». Гол Алькараса на девятой минуте матча принёс победу «жёлтой подлодке» над «Валенсией» в игре 16-го тура Примеры.

21 января со счётом 0:1 «Кадис» уступил «Севилье» в матче прошлого тура чемпионата.

«Мальорка»

«Островитяне» после восемнадцати туров текущего сезона занимают десятое место в испанской Ла Лиге. Ознакомимся с результатами футбольных поединков «красно-чёрных» за последнее время. В 16-ом туре с минимальным счётом «киноварные» взяли верх над «Вальядолидом». На выезде «островитяне» уступили «Осасуне» в позапрошлом туре чемпионата. В 1/8 Кубка Испании «Мальорка» проиграла клубу «Реал Сосьедад».

Со счётом 1:0 «красно-чёрные» взяли верх над «Сельтой».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кадис» – 2.85

Ничья – 2.85

Победит «Мальорка» – 2.90

Победит «Кадис» с форой -1 – 5.00

Тотал голов больше 1.5 – 1.61

Тотал голов меньше 1.5 – 2.27

Статистика

Одно поражение потерпели «жёлтые» в пяти крайних матчах

За тот же период «островитяне» проиграли в двух футбольных поединках

Исходом «обе забьют — да» завершились четыре очные встречи из пяти последних.

Прогноз

Компания Pinnacle на исход «больше 1.5» предлагает коэффициент 1.61. Встречи данных команд обычно не отличаются высокой результативностью, но пару мячей в предстоящем матче ожидать можно.