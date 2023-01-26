«Севилья» – «Эльче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Севилья» – «Эльче», который состоится 28 января 2023 года

«Севилья»

На данный момент «севильцы» находятся на пятнадцатой строчке турнирной таблицы. Предлагаем ознакомиться с результатами крайних матчей с участием «красно-белых». В позапрошлом туре чемпионата Испании, открыв счёт первой, команда из Севильи потерпела поражения от «жирондинцев». С минимальным счётом «севильцы» взяли верх над «Алавесом» в матче 1/8 Кубка Испании. В 18-ом туре Примеры «Севилья» с минимальным счётом обыграла «Кадис».

25 января «красно-белые» после дополнительного времени уступили «Осасуне» в четвертьфинальном матче Кубка Испании.

«Эльче»

«Эльче» в Ла Лиге после восемнадцати туров занимает последнюю строчку в турнирной таблице. Команда на данный момент ещё ни разу не выигрывала в текущем сезоне Примеры. С минимальным счётом в 1/16 Кубка Испании «зелёно-полосатые» проиграли «Сеуте». Пропустив единственный гол в матче уже на пятой минуте, «Эльче» уступил «Сельте» в 16-ом туре чемпионата Испании. Ничейным исходом завершилась выездная встреча с «Кадисом».

В прошлом туре Ла Лиги «бело-зелёные» разошлись миром с «Осасуной» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Севилья» – 1.54

Ничья – 4.20

Победит «Эльче» – 6.60

Победит «Севилья» с форой -1.5 – 2.48

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.07

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.76

Статистика

Два поражения потерпели «севильцы» в десяти крайних встречах

За аналогичный период «зелёно-полосатые» проиграли в пяти поединках

Три крайние очные встречи команд завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за матч».

Прогноз

«Севилья» на своём поле уже достаточно долгое время не уступает дома «бело-зелёным». Компания Pinnacle на победу «севильцев» предлагает коэффициент 1.54. Данный исход наиболее вероятен в предстоящей встрече команд.