«Брест» — «Анже»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 06:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Брест» — «Анже», который состоится 29 января 2023 года

«Брест»

«Брест» набрал лишь четыре очка в пяти последних турах чемпионата Франции, что пока не дает клубу возможности покинуть зону вылета. На данный момент команда занимает 17 место с набранными 15 баллами и уступает «Страсбуру» только по разнице забитых мячей. В предстоящей встрече с последней командой Лиги 1 у хозяев будет неплохая возможность подняться выше по турнирной таблице.

22 января «Брест» на своем поле уступил в кубке Франции «Лансу» (1:3), а 15 числа команда сыграла вничью с «Тулузой» (1:1).

«Анже»

«Анже» остается самой безнадежной командой на данном отрезке сезона и занимает последнее место с восемью баллами. Отставание от ближайшего соперника составляет пять очков и коллективу придется очень постараться, чтобы его отыграть, а именно начать побеждать. Выездной поединок против прямого конкурента повышает ответственность гостей, поэтому им обязательно необходимо набирать очки.

21 января «Анже» минимально обыграл «Strasbourg Koenigshoffen» в кубке Франции (1:0), а 15 числа в чемпионате уступил «Клермону» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брест» – 2.03

Ничья – 3.5

Победит «Анже» – 3.7

Статистика

«Брест» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Анже» проиграл в шести встречах из десяти последних во всех турнирах

«Брест» выиграл у «Анже» два последних поединка

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Бреста», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.03. Хозяева подают «признаки жизни» в отличии от «Анже», который давно не набирал очки. Прогнозируем победу «Бреста» в 1-2 забитых мяча.