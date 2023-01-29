«Брест» — «Анже»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Брест» — «Анже», который состоится 29 января 2023 года
«Брест»
«Брест» набрал лишь четыре очка в пяти последних турах чемпионата Франции, что пока не дает клубу возможности покинуть зону вылета. На данный момент команда занимает 17 место с набранными 15 баллами и уступает «Страсбуру» только по разнице забитых мячей. В предстоящей встрече с последней командой Лиги 1 у хозяев будет неплохая возможность подняться выше по турнирной таблице.
22 января «Брест» на своем поле уступил в кубке Франции «Лансу» (1:3), а 15 числа команда сыграла вничью с «Тулузой» (1:1).
«Анже»
«Анже» остается самой безнадежной командой на данном отрезке сезона и занимает последнее место с восемью баллами. Отставание от ближайшего соперника составляет пять очков и коллективу придется очень постараться, чтобы его отыграть, а именно начать побеждать. Выездной поединок против прямого конкурента повышает ответственность гостей, поэтому им обязательно необходимо набирать очки.
21 января «Анже» минимально обыграл «Strasbourg Koenigshoffen» в кубке Франции (1:0), а 15 числа в чемпионате уступил «Клермону» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Брест» – 2.03
- Ничья – 3.5
- Победит «Анже» – 3.7
Статистика
- «Брест» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Анже» проиграл в шести встречах из десяти последних во всех турнирах
- «Брест» выиграл у «Анже» два последних поединка
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Бреста», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.03. Хозяева подают «признаки жизни» в отличии от «Анже», который давно не набирал очки. Прогнозируем победу «Бреста» в 1-2 забитых мяча.