«Лацио» — «Фиорентина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle на матч Серии А

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вчера, 12:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» — «Фиорентина», который состоится 29 января 2023 года

«Лацио»

Римский клуб сейчас находится в хорошей форме, что можно подтвердить результатами последних матчей. Команда смогла набрать 37 очков и занимает пятое место, при этом в случае победы гарантированно поднимется выше. Тем не менее, подопечные Сарри не отличаются стабильностью, ведь совсем недавно была и череда неприятных результатов. В матче хозяева являются фаворитами и попытаются доказать это на футбольном поле.

24 января «Лацио» разгромил на своем поле «Милан» (4:0), а 19 числа в кубке Италии переиграл «Болонью» (1:0).

«Фиорентина»

Команда из Флоренции в последнее время редко побеждает и не показывает прогресса в турнирной таблице. На данном отрезке «Фиорентина» занимает 12 место с 23 баллами и уступает «Ювентусу» лишь по дополнительным показателям. В предстоящей встрече гости постараются навязать борьбу и если смогут забить первыми, то будут иметь неплохие шансы на успех в противостоянии. Матч считается одним из самых интересных в этом туре и вызывает большой интерес у болельщиков.

21 января «Фиорентина» уступила на своем поле «Торино» (0:1), а 15 числа не смогла набрать очки в матче с «Ромой» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лацио» – 2.17

Ничья – 3.25

Победит «Фиорентина» – 3.6

Статистика

Шесть из семи последних матчей «Фиорентины» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Лацио» проиграл только один домашний поединок из последних десяти

«Фиорентина» проиграла четыре из пяти последних встреч «Лацио»

Пять из семи матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Лацио», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.17. Предполагаем, что игра будет достаточно открытой и результативной, но победителем в итоге выйдут хозяева в 1-2 мяча.