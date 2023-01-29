«Лацио» — «Фиорентина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle на матч Серии А

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» — «Фиорентина», который состоится 29 января 2023 года
«Лацио»
Римский клуб сейчас находится в хорошей форме, что можно подтвердить результатами последних матчей. Команда смогла набрать 37 очков и занимает пятое место, при этом в случае победы гарантированно поднимется выше. Тем не менее, подопечные Сарри не отличаются стабильностью, ведь совсем недавно была и череда неприятных результатов. В матче хозяева являются фаворитами и попытаются доказать это на футбольном поле.
24 января «Лацио» разгромил на своем поле «Милан» (4:0), а 19 числа в кубке Италии переиграл «Болонью» (1:0).
«Фиорентина»
Команда из Флоренции в последнее время редко побеждает и не показывает прогресса в турнирной таблице. На данном отрезке «Фиорентина» занимает 12 место с 23 баллами и уступает «Ювентусу» лишь по дополнительным показателям. В предстоящей встрече гости постараются навязать борьбу и если смогут забить первыми, то будут иметь неплохие шансы на успех в противостоянии. Матч считается одним из самых интересных в этом туре и вызывает большой интерес у болельщиков.
21 января «Фиорентина» уступила на своем поле «Торино» (0:1), а 15 числа не смогла набрать очки в матче с «Ромой» (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лацио» – 2.17
- Ничья – 3.25
- Победит «Фиорентина» – 3.6
Статистика
- Шесть из семи последних матчей «Фиорентины» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Лацио» проиграл только один домашний поединок из последних десяти
- «Фиорентина» проиграла четыре из пяти последних встреч «Лацио»
- Пять из семи матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Лацио», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.17. Предполагаем, что игра будет достаточно открытой и результативной, но победителем в итоге выйдут хозяева в 1-2 мяча.