«Реймс» — «Лорьян» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Реймс» — «Лорьян», который состоится 01 февраля 2023 года

«Реймс»

«Реймс» на днях смог вырвать ничью у чемпиона Франции, при этом играя в большинстве почти весь второй тайм и сумел сохранить серию матчей без поражений. Сейчас коллектив занимает 11 место с 26 пунктами, отставая от ближайшего соперника на два пункта. На своем поле у хозяев есть хорошие шансы побороться с «Лорьяном» за победу, ведь соперник очевидно сдал в результатах по сравнению с осенью.

29 января «Реймс» сыграл вничью с ПСЖ (1:1), а 21 числа уверенно обыграл «Лез Эрбье» в кубке Франции (3:0).

«Лорьян»

«Лорьян» потерял место в группе лидеров из-за не лучших результатов в последние пару месяцев, но остается боеспособной командой и занимает шестое место. В активе клуба 36 набранных баллов и от зоны еврокубков ее отделяет всего два пункта. В предстоящей игре гостям будет очень непросто победить, но зацепиться за очки вполне реально. Всех зрителей ждет интересный поединок примерно равных по стилю игры команд.

27 января «Лорьян» на своем поле одолел «Ренн» в чемпионате Франции (2:1), а 21 числа в кубке страны оказался сильнее «Бастии» (1:2, по пенальти).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реймс» – 1.82

Ничья – 3.65

Победит «Лорьян» – 4.4

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Реймса» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Лорьян» уступил лишь в двух выездных поединках из последних десяти

«Реймс» проиграл «Лорьяну» три из пяти последних матчей

Пять из семи последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Исходя из статистики, команды в личных встречах часто обмениваются голами и в этот раз это также произойдет с большой вероятностью.