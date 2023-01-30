«Монако» — «Осер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Монако» — «Осер», который состоится 01 февраля 2023 года

«Монако»

«Монако» старается не отставать от первой тройки турнирной таблицы Лиги 1 и идет без поражений уже несколько матчей подряд. Сейчас коллектив имеет в своем активе 38 набранных баллов и занимает четвертое место отставая на пять пунктов от «Марселя». В предстоящей встрече хозяева обязаны обыгрывать соперника, если хотят добиться высоких результатов по окончанию сезона.

28 января «Монако» разошелся миром на выезде с «Марселем» (1:1), а 15 числа на своем поле разгромил «Аяччо» (7:1),

«Осер»

«Осер» в чемпионате Франции имеет серию поражений, которая тянется уже несколько матчей подряд. Коллектив идет на предпоследнем месте в турнирной таблице и на данный момент сложно представить за счет чего он может изменить ситуацию. В поединке с «Монако» на выезде практически никто не верит в шансы гостей набрать очки, однако в футболе случается разное и даже такой матч не лишен интриги.

29 января «Осер» проиграл «Монпелье» в чемпионате (0:2), а 22 числа разгромил «Ньор» в кубке Франции (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монако» – 1.32

Ничья – 5.5

Победит «Осер» – 8.5

Статистика

«Монако» не проигрывает в основное время уже 10 матчей подряд во всех турнирах

«Осер» выиграл всего три поединка на выезде в последних десяти встречах

Три последних поединка между клубами завершились победой «Монако»

Восемь из десяти последних матчей команд закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Монако» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.87. Между клубами большая разница в классе, а «Осер» своими результатами показывает что не готов конкурировать за более высокие места в Лиге 1.