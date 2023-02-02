«Атлетик» – «Кадис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Атлетик» – «Кадис», который состоится 3 февраля 2023 года

«Атлетик»

Команда из Бильбао занимает на текущий момент девятую строчку турнирной таблицы. Предлагаем рассмотреть результаты крайних матчей с участием «басков». В позапрошлом туре чемпионата Испании «красно-белые» дома, пропустив пару мячей, всухую проиграли мадридскому «Реалу». Со счётом 3:1 «львы» обыграли «оранжевых» из Валенсии в четвертьфинальном матче Кубка Испании.

На прошлых выходных с минимальным счётом «Атлетик» уступил «Сельте» в матче 19-го тура.

«Кадис»

«Жёлтая подлодка» в чемпионате Испании находится на данный момент на восемнадцатом месте. Освежим в памяти результаты футбольных поединков «Кадиса». Ничейным исходом завершилась встреча с «Эльче» в матче 17-го тура. На выезде с минимальным счётом «жёлто-синие» уступили «Севилье». Ракитич, забив гол с пенальти под конец поединка, принёс победу «севильцам» над «Эльче».

28 января со счётом 2:0 «Кадис» взял верх над «Мальоркой».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетик» – 1.43

Ничья – 4.50

Победит «Кадис» – 8.40

Победит «Атлетик» с форой -1.5 – 2.24

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.07

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.77

Статистика

Исходом «обе забьют — нет» завершились четыре очные встречи из пяти последних

В трёх играх из пяти крайних «баски» проиграли

За тот же период «жёлтая подлодка» уступила в одном поединке.

Прогноз

Крайняя встреча команд завершилась уверенной победой «басков». На победу «львов» из Бильбао с форой -1.5 компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.24. На своём поле «Атлетик» не упустит возможность набрать три очка.