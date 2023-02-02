«Атлетик» – «Кадис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Атлетик» – «Кадис», который состоится 3 февраля 2023 года
«Атлетик»
Команда из Бильбао занимает на текущий момент девятую строчку турнирной таблицы. Предлагаем рассмотреть результаты крайних матчей с участием «басков». В позапрошлом туре чемпионата Испании «красно-белые» дома, пропустив пару мячей, всухую проиграли мадридскому «Реалу». Со счётом 3:1 «львы» обыграли «оранжевых» из Валенсии в четвертьфинальном матче Кубка Испании.
На прошлых выходных с минимальным счётом «Атлетик» уступил «Сельте» в матче 19-го тура.
«Кадис»
«Жёлтая подлодка» в чемпионате Испании находится на данный момент на восемнадцатом месте. Освежим в памяти результаты футбольных поединков «Кадиса». Ничейным исходом завершилась встреча с «Эльче» в матче 17-го тура. На выезде с минимальным счётом «жёлто-синие» уступили «Севилье». Ракитич, забив гол с пенальти под конец поединка, принёс победу «севильцам» над «Эльче».
28 января со счётом 2:0 «Кадис» взял верх над «Мальоркой».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Атлетик» – 1.43
- Ничья – 4.50
- Победит «Кадис» – 8.40
- Победит «Атлетик» с форой -1.5 – 2.24
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.07
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.77
Статистика
- Исходом «обе забьют — нет» завершились четыре очные встречи из пяти последних
- В трёх играх из пяти крайних «баски» проиграли
- За тот же период «жёлтая подлодка» уступила в одном поединке.
Прогноз
Крайняя встреча команд завершилась уверенной победой «басков». На победу «львов» из Бильбао с форой -1.5 компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.24. На своём поле «Атлетик» не упустит возможность набрать три очка.