«Атлетико» – «Атлетик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Атлетико» – «Атлетик», который состоится 19 февраля 2023 года

«Атлетико»

Мадридская команда в Примере находится на четвёртой строчке турнирной таблицы. Вспомним несколько матчей с участием «матрасников», чтобы оценить шансы на успех команды в будущем матче с «басками». В гостях с минимальным счётом «индейцы» обыграли «Осасуну» в матче 19-го тура Ла Лиги. Ничью раскатал «Атлетико» с «Хетафе», обменявшись голами во второй половине встречи.

«Сельту» на прошлых выходных со счётом 1:0 «матрасники» обыграли, поразив ворота соперника под конец поединка.

«Атлетик»

«Баски» на данный момент занимают седьмое место. Предлагаем рассмотреть недавние матчи «львов». Единственный гол Аспаса во втором тайме принёс победу «Сельте» над командой из Бильбао. Уверенную победу, забив четыре гола, одержали «красно-белые» над «Кадисом» в матче позапрошлого тура чемпионата Испании.

Со счётом 2:1 в гостях «Атлетик» обыграл «Валенсию».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико» – 2.08

Ничья – 3.30

Победит «Атлетик» – 3.90

Победит «Атлетико» с форой -1.5 – 3.80

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.34

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.58

Статистика

Исходом тотал меньше 2.5 голов за матч завершились три очные встречи из пяти за последнее время

Только в одном матче из пяти последних «матрасники» потерпели поражение

«Баски» за тот же период уступили своим оппонентам в двух играх.

Прогноз

Обе команды достаточно сильны на данный момент и каждая из них заслуживает победы в предстоящем футбольном поединке. Будем надеяться, что соперники порадуют болельщиков своих команд и всех любителей футбола зрелищной игрой с обилием забитых голов. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.34 на тотал больше 2.5 голов за матч.