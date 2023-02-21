ПСВ – «Севилья» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы ПСВ – «Севилья», который состоится 23 февраля 2023 года
ПСВ
ПСВ не смог оказать должное сопротивление в первом матче с «Севильей» и теперь на своем поле команде придется отыгрывать три мяча, во что верится с большим трудом. Команда борется за лидерство в чемпионате Нидерландов и на данный момент занимает четвертое место с 43 очками и отставанием от «Фейеноорда» на шесть баллов. В матче с «Севильей», хозяева постараются выиграть первый тайм, чтобы иметь шансы сравняться с испанским клубом по забитым мячам.
19 февраля ПСВ поделил очки с «Утрехтом» (2:2), а 16 числа крупно проиграл «Севилье» в Лиге Европы (0:3).
«Севилья»
«Севилья» заметно улучшила свои результаты по сравнению с прошлым сезоном и вышла уже на 12 место в Ла Лиге с 25 баллами. Команда добилась комфортного преимущества в первом матче с ПСВ и теперь едет на ответную встречу с желанием красиво оформить свой выход в 1/8 финала Лиги Европы. Матч хоть и практически лишен интриги о победители целого противостояния, наверняка не оставит равнодушными зрителей, которые придут на стадион.
19 февраля «Севилья» сыграла вничью на выезде с «Райо Вальекано» в Ла Лиге (1:1), а 16 числа крупно переиграла ПСВ в Лиге Европы (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит ПСВ – 2.05
- Ничья – 3.65
- Победит «Севилья» – 3.45
Статистика
- Пять последних матчей ПСВ завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Севилья» выиграла пять из десяти последних поединков на выезде
- Четыре из пяти последних матчей испанского клуба завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Крупное поражение заставит хозяев идти вперед большими силами, что позволит «Севилье» врываться в свободные зоны соперника. Прогнозируем результативный поединок.