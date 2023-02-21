ПСВ – «Севилья» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы ПСВ – «Севилья», который состоится 23 февраля 2023 года

ПСВ

ПСВ не смог оказать должное сопротивление в первом матче с «Севильей» и теперь на своем поле команде придется отыгрывать три мяча, во что верится с большим трудом. Команда борется за лидерство в чемпионате Нидерландов и на данный момент занимает четвертое место с 43 очками и отставанием от «Фейеноорда» на шесть баллов. В матче с «Севильей», хозяева постараются выиграть первый тайм, чтобы иметь шансы сравняться с испанским клубом по забитым мячам.

19 февраля ПСВ поделил очки с «Утрехтом» (2:2), а 16 числа крупно проиграл «Севилье» в Лиге Европы (0:3).

«Севилья»

«Севилья» заметно улучшила свои результаты по сравнению с прошлым сезоном и вышла уже на 12 место в Ла Лиге с 25 баллами. Команда добилась комфортного преимущества в первом матче с ПСВ и теперь едет на ответную встречу с желанием красиво оформить свой выход в 1/8 финала Лиги Европы. Матч хоть и практически лишен интриги о победители целого противостояния, наверняка не оставит равнодушными зрителей, которые придут на стадион.

19 февраля «Севилья» сыграла вничью на выезде с «Райо Вальекано» в Ла Лиге (1:1), а 16 числа крупно переиграла ПСВ в Лиге Европы (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит ПСВ – 2.05

– 2.05 Ничья – 3.65

Победит «Севилья» – 3.45

Статистика

Пять последних матчей ПСВ завершились тоталом больше 2.5 мячей

завершились тоталом больше 2.5 мячей «Севилья» выиграла пять из десяти последних поединков на выезде

Четыре из пяти последних матчей испанского клуба завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Крупное поражение заставит хозяев идти вперед большими силами, что позволит «Севилье» врываться в свободные зоны соперника. Прогнозируем результативный поединок.