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«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 01:35
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Кристал Пэлас» – «Ливерпуль», который состоится 25 февраля 2023 года

«Кристал Пэлас»

«Стекольщики» в чемпионате Англии находятся на двенадцатой строчке турнирной таблицы. Предлагаем рассмотреть несколько недавних матчей с участием «орлов», чтобы оценить шансы команды на успех в будущей игре с «Ливерпулем». С разницей в один мяч «Кристал Пэлас» проиграл «МЮ» в матче 22-го тура Премьер-лиги. В позапрошлом туре «стекольщики» сыграли вничью с «Брайтоном».

На прошлых выходных «орлы» раскатали ничью с «Брентфордом» на их поле (1:1).

«Ливерпуль»

«Красные» после двадцати двух матчей текущего сезона занимают восьмое место в Премьер-лиге. Ознакомимся с несколькими футбольными поединками «Ливерпуля» за последнее время. В сухую, пропустив три мяча, «красные» проиграли «волкам» из Вулверхэмптона в матче 22-го тура чемпионата Англии. В Мерсисайдском дерби «Ливерпуль» взял верх над «ирисками».

18 февраля на выезде со счётом 2:0 «красные» обыграли «сорок» из Ньюкасла.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Кристал Пэлас» – 4.70
  • Ничья – 3.90
  • Победит «Ливерпуль» – 1.72
  • Победит «Ливерпуль» с форой -1.5 – 2.81
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.83
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.98

Статистика

  • Исходом тотал меньше 2.5 голов за матч завершились три очные встречи из пяти крайних
  • Только в одном матче из десяти последних «орлы» одержали победу
  • «Ливерпуль» из десяти крайних матчей в четырёх взял верх над оппонентами.

Прогноз

Компания Pinnacle на победу команды «Ливерпуль» с форой -1.5 предлагает коэффициент 2.81. Статистика очных встреч указывает на преимущество «красных». Доверимся статистики при прогнозировании исхода будущего поединка.

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