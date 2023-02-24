«Суонси» – «Ротерхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Суонси» – «Ротерхэм», который состоится 27 февраля 2023 года

«Суонси»

«Лебеди» на данный момент занимают в Чемпионшипе двенадцатое место. Вспомним недавние матчи с участием «чёрно-белых», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «мельниками». С разницей в один мяч «Суонси Сити» одержал победу над «Блэкпулом» в домашней игре 32-го тура. На прошлых выходных с минимальным счётом «лебеди» уступили в гостях «бродягам» из Блэкберна.

Со счётом 1:3 «чёрно-белые» проиграли дома команде «Сток Сити» в игре прошлого тура Чемпион Лиги.

«Ротерхэм»

«Мельники» в чемпионате находятся на двадцатой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим несколько футбольных встреч команды из Ротерхэма за последнее время. В гостях «красно-белые», открыв счёт первыми, уступили в матче 32-го тура «Редингу». На прошлых выходных в сухую, пропустив пару мячей, «мельники» проиграли дома «Ковентри Сити».

21 февраля «красно-белые» обыграли на своём поле «чёрных котов» из Сандерленда со счётом 2:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Суонси» – 1.60

Ничья – 3.80

Победит «Ротерхэм» – 5.20

Победит «Суонси» с форой -1.5 – 2.52

Обе забьют — нет – 1.77

Обе забьют — да – 1.94

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.90

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.80

Статистика

Четыре личные встречи команд из пяти последних завершились следующим исходом: обе забьют – да

Из пяти крайних матчей «лебеди» в четырёх проиграли своим оппонентам

За тот же период «мельники» уступили в двух поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle на победу «Суонси» с форой -1.5 предлагает коэффициент 2.52. «Чёрно-белым» необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками за домашнее поражение от «гончаров». «Мельники» потеряли немало сил в победном матче с «чёрными котами».